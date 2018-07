Tunisie: C'est l'impasse

Entre-temps, l'inquiétude et l'incertitude règnent désormais sur les élections présidentielle et législatives de 2019. Déjà, la crise à l'intérieur de l'Isie laisse planer le doute. Aujourd'hui, après le malaise général, voire l'embrouille, provoqué par l'interview du président Caïd Essebsi sur Nessma TV, certains se sont même mis à revendiquer des élections anticipées. Finalement, devant l'attachement de chaque partie à sa position initiale, la meilleure des sorties de crise ne serait-elle pas justement dans le jeu démocratique des urnes ? Certains analystes estiment que le pays n'est pas prêt.

Mise à part cette mise au point du parti Ennahdha, les débats n'ont pas avancé d'un iota et chacun s'en tient à ses positions initiales. Au travers de Mongi Harbaoui, l'un des fidèles de Hafedh Caïd Essebsi, Nida Tounès appuie la proposition de BCE faite au chef du gouvernement de demander un nouveau vote de confiance devant le Parlement. Toutefois, beaucoup se demandent pourquoi le président de la République s'abstient de faire usage de ses prérogatives accordées par l'article 99 de la Constitution qui lui permet de demander à l'Assemblée des représentants du peuple, deux fois au maximum durant tout le mandat présidentiel, de procéder à un vote de confiance pour le gouvernement et son chef si les élus sont favorables à la poursuite de l'action du gouvernement.

Dans une vidéo diffusée par la présidence de la République, on entend le président Béji Caïd Essebsi appeler à l'union pour sortir de la crise, et on y voit le chef du gouvernement lever les yeux comme par indifférence aux propos du chef de l'Etat.

