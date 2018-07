Tunisie: Des accords de coopération et des opportunités d'investissement

En marge de cette visite sera organisée la réunion du conseil d'entreprises Brésil-Tunisie, avec la participation de la Fédération d'industries de Sao Paulo (Fiesp), de la Chambre de commerce arabo-brésilienne et d'importantes entreprises d'import-export brésiliennes.

Il est également indiqué, selon le communiqué, que la Tunisie représente la 7e destination des exportateurs brésiliens en Afrique en 2017. Du côté de la Tunisie, c'est le phosphate d'engrais et les produits pétroliers qui dominent les exportations et du côté brésilien, c'est le sucre et le soja. D'après la même source, les réformes économiques effectuées par la Tunisie génèrent plusieurs opportunités pour les entreprises brésiliennes qui désirent investir en Tunisie et les négociations bilatérales sur l'accord de coopération et de facilitation d'investissement (Acfi) sont en cours.

Les domaines de la défense ainsi que de l'éducation feront l'objet de coopération lors de cette visite et il est prévu, selon le communiqué, que des conventions soient signées dans ces deux domaines clés et qui seront les fruits de nouvelles coopérations plus solides entre les deux pays. Outre ces domaines bilatéraux, la visite évoquera d'autres thèmes plus épineux relatifs aux questions sécuritaires dans la région, notamment en Libye et dans le monde, par rapport au terrorisme et au conflit israélo-palestinien.