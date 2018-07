Tunisie: Une édition «fondatrice»

C'est la très jeune actrice espagnole Laila Artigas qui aura le prix de la meilleure interprétation pour son rôle dans le film «Eté 93» de Carla Simom. «Pour son immense talent malgré son jeune âge et sa capacité à assimiler les directives de la réalisatrice. Une grande générosité dans l'interprétation et une grande communication sans le recours au langage». C'est le court métrage de Abdelhamid Bouchnak qui clôture la première édition du festival Manarat. Un court métrage qui s'interroge sur les origines de la violence dans notre société. Dorra Bouchoucha, Chiraz Latiri et Sophie Renault ont annoncé déjà les dates de la seconde édition de Manarat qui se tiendra du 1er au 7 juillet 2019.

Pour son jeu de rôle où se jouent le meilleur et le pire de l'humain». En recevant le prix, le réalisateur palestinien a déclaré: «Je remercie tous ceux qui ont interprété les rôles de ces prisonniers et qui ont eu le courage de transmettre les sentiments des anciens détenus politiques. Je respecte le peuple palestinien qui est le mien. Ce n'est pas un peuple victime mais un peuple de survivants qui partage avec toute la planète, grâce à toutes formes d'expressions artistiques dont le cinéma, des expériences humaines extraordinaires».

