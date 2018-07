Tunisie: Le concept qui cartonne !

Né aux Etats-Unis d'Amérique, ce concept propose un accès à une plage privée, tout en profitant d'un cadre festif, une bonne musique et une variété de boissons alcoolisées et autres; en Tunisie, ces lieux de loisirs cartonnent, notamment dans les banlieues de Tunis, Sousse, Hammamet et Djerba.

A Gammarth, l'un des endroits les plus fréquentés, ces bars séduisent, en effet, de nombreux jeunes qui viennent dès l'après-midi pour profiter de ce temps ensoleillé, les jours de vacances sont comptés avant la reprise routinière de l'année, ces endroits sont si fréquentés que souvent ils affichent complet. Pour cause, un cadre convivial et relax, une ambiance festive, des clients sélectionnés et un service irréprochable, comme en témoignent certains clients : «Nous venons presque quotidiennement à Gammarth pour profiter de l'ambiance de ces beach-bars, c'est notamment l'ambiance qui nous séduit le plus, mais aussi le service parfait et la propreté de la plage».

Ces mêmes espaces proposent régulièrement et surtout pendant les week-ends des beach-partys, ciblant toujours les jeunes, leur clientèle préférée. Des D.J. de renommée et des artistes animent fréquemment ces événements qui s'étalent sur toute la journée, la nuit on assiste à une ambiance plus calme.

La qualité, ça se paye !

Les beach-bars offrent aux jeunes un confort remarquable et un service d'une bonne qualité, mais ils ne vous aident pas forcément à épargner de l'argent. Oui, le confort, la qualité et le service, ça coûte, parfois, beaucoup!

Inutile de préciser exactement les tarifs proposés par ces bars, pieds dans l'eau, mais entre droit d'accès, frais de consommation et de parking, il faut s'attendre, au moins, à 50-60 dinars par personne pour quelques heures passées dans ces lieux huppés et branchés. Ces frais devront se multiplier par deux ou trois, voire plus, pour un couple ou un groupe d'amis, mais chacun connaît son budget !