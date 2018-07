Afrique Australe: Le pays remplace des troupes dans la mission de la SADC au Lesotho

Maseru — Trente-quatre soldats des Forces Armées Angolaises (FAA), qui faisaient partie de la Mission communautaire de prévention de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) au Royaume du Lesotho (SAPMIL), ont regagné mercredi le pays, après avoir été remplacés par un nombre égal de troupes de la même armée.

Le groupe de remplacement est arrivé le même jour dans la capitale du Lesotho (Maseru), où il assurera le suivi de la mission, a appris l'Angop dans la capitale de ce royaume.

Selon le commandant des forces de la SAPMIL, Sabino Dunguionga, le remplacement fait partie d'un processus normal de renouvellement des troupes et permet à ceux qui partent de rejoindre des membres de la famille ainsi que de résoudre des problèmes personnels dans le pays.

S'adressant à la troupe avant le départ, le commandant Sabino Dunguionga a félicité les militaires pour la discipline et le dévouement dont ils ont fait preuve au cours de la mission, les exhortant à maintenir ces valeurs.

Depuis novembre 2017, l'Angola a déployé un contingent de 162 militaires dans le Royaume du Lesotho dans le cadre de la Mission de prévention de la SADC.

Il s'agit d'une mission qui a lieu à la demande des autorités locales, afin d'aider le pays à surmonter la situation de crise politique, aggravée par l'assassiner, par ses subordonnés, du chef des forces armées, Khoantle Motsomotso en septembre 2017.

L'Angola assure la présidence tournante de l'organe de politique, défense et sécurité de la SADC, un mandat qui passera en Zambie en août prochain

La SAPMIL a reçu un mandat initial de six mois qui a pris fin en mai de cette année, et la SADC, au sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'organisation régionale tenue en avril à Luanda, l'a prolongé pour une période de six mois, novembre 2018.

Le Royaume du Lesotho, pays membre de la SADC, situé à l'intérieur de l'Afrique du Sud, avec une superficie de 30.000 kilomètres carrés et une population d'environ deux millions d'habitants, connaît une crise politique chronique, caractérisée par des successifs coups et tentatives de coups d'Etat, notifiant l'assassinat de deux chefs militaires, en juin 2015 et en septembre 2017.