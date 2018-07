Angola: Un ministre défend le rééquipement des unités de formation professionnelle

Luanda — Le développement dans le domaine de la formation professionnelle nécessite de réhabilitation et rééquipement des unités existantes, a défendu mercredi à Luanda, le ministre d'État au Développement économique et social, Manuel Nunes Júnior.

Le gouvernant parlait à la cérémonie d'ouverture de la "4ème rencontre nationale sur l'emploi et la formation professionnelle" qui se déroule jusqu'à jeudi sous la devise "L'emploi et la formation professionnelle en tant que facteurs de développement et de durabilité socio-économique".

Il a indiqué que les projections relèvent du Plan de développement de l'Angola pour la période 2018-2022, raison pour laquelle il est essentiel d'établir et de rendre opérationnels les noyaux municipaux de coordination et concertation de la formation professionnelle.

Le ministre d'Etat a précisé que pour que les niveaux d'emploi connaissent une évolution positive dans le pays, outre la formation des jeunes, nous devons veiller à ce que l'Angola ne cesse de croître, car sans la croissance économique, il n'y a pas d'augmentation d'emplois.

Le gouvernant a affirmé que les projections du plan de développement indiquent que dans la période actuelle, l'économie nationale devrait connaître une croissance annuelle moyenne en termes réels de trois pour cent.

"Cependant, le facteur le plus important à souligner ici est que la croissance annuelle moyenne du secteur non pétrolier soit plus robuste et se situe à l'ordre d'environ 5,1%", a-t-il ajouté.

Manuel Nunes Júnior a poursuivi que le secteur non pétrolier, qui comprend des domaines tels que l'agriculture, l'agro-industrie, l'industrie transformatrice, la pêche, la construction, le tourisme et d'autres, est celui qui crée le plus d'emplois et qui a le plus de capacité d'absorber la force de travail formée dans le système de formation professionnelle.

Il a souligné qu'une forte croissance du secteur non pétrolier signifie l'augmentation de l'emploi, ainsi que la diminution progressive du secteur informel de l'économie.

Pour cette raison, seulement avec l'augmentation de la production nationale, il sera possible de créer plus d'emplois et donc d'augmenter les revenus des populations et, par conséquent, d'améliorer la qualité de vie des Angolais et de lutter contre la pauvreté.

L'objectif de la rencontre était de sensibiliser la société aux politiques actives d'emploi et de formation professionnelle menées par l'Exécutif.

Parallèlement à la rencontre, il y a une foire de formation professionnelle où 22 exposants présentent tout ce qu'ils ont développé afin de découvrir les talents, favoriser l'entrepreneuriat et valoriser les initiatives des jeunes.

Des représentants des administrations centrales et locales, des représentants d'entreprises publiques et privées, des

Participent à l'événement, des responsables des organes centraux et locaux de l'Etat, des représentants des entreprises publiques et privées, ainsi que des syndicats d'associations professionnelles.