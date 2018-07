Tunisie: Tous les atouts en main

Revenons à nos compétitions locale et continentale démunies de l'enthousiasme et de l'engouement que provoquent en nous les matches de la coupe du monde, avec la même avidité ressentie du premier tour à la finale jouée hier et qui a été suivie par des milliards d'humains dans les quatre coins de la planète.

Notre retour à nos moutons ressemble en quelque sorte à un retour à la vie quotidienne après un beau voyage effectué dans un pays sublime et plein de charme.

Espérons quand même que la coupe du monde a eu un effet positif et instructif sur les responsables du football dans nos contrées car ce ne sont pas les enseignements et les leçons qui auront manqué après ce splendide périple mondialistique qui nous a tant emballés.

Voilà, demain au stade de Radès, on renouera avec la compétition africaine et sa Ligue des champions au titre de laquelle l'Espérance Sportive de Tunis croisera le fer avec les Ougandais de Kampala City dans le cadre de la troisième journée de l'étape des poules.

Après ses deux résultats probants réussis devant Al-Ahly d'Egypte chez lui (0-0) et les Botswanais de Town Ships Rollers à Tunis (4-1), l'Espérance est bien partie dans cette étape des poules. Mais il faut toujours s'approvisionner comme il se doit lors des matches à domicile pour ne pas s'exposer aux mauvaises surprises des matches retour qui se joueront en Ouganda et au Botswana.

Bonne préparation

Pour ce faire, il va falloir impérativement que les «Sang et Or» s'imposent demain devant Kampala City et même gagner avec un score large pour assurer et impressionner.

Pour le moment, tout porte à croire que l'EST va faire un grand match. C'est que la troupe à Khaled Ben Yahia a bien travaillé depuis le début du mois de juin dernier. Le souci du timonier espérantiste étant de doter ses protégés de la meilleure forme possible.

Déjà les résultats obtenus lors des matches amicaux sont tous positifs, même s'il s'agissait de tests contre des équipes de second plan. Sauf que le plus significatif aura été celui réussi devant les Algériens de la Mouloudia Olympique de Béjaïa le 10 courant au stade Chedly-Zouiten et qui s'est soldé par le score large de 4 buts à zéro. Les buts étaient l'œuvre de Youssef Belaïli, Saâd Bguir (2) et Coulibaly.

Ben Yahia croit en Bguir

A l'occasion du match de demain, l'EST sera au complet, puisque même Taha Yassine Khénissi et Iheb M'barki, qui ont récupéré après la période de traitement spécifique, seront à la disposition de Khaled Ben Yahia.

Ce dernier n'aura que l'embarras du choix pour choisir un avant-centre parmi Bilel Mejri, Taha Yassine Khénissi et Haïthem Jouini qui sont tous opérationnels.

De son côté, Saâd Bguir, qui bénéficie de la totale confiance de Khaled Ben Yahia, a fait une bonne préparation d'intersaison sous la houlette de ce dernier qui compte absolument faire de lui le stratège incontesté de l'équipe.