Angola: Le ministère de l'Éducation lance un projet de formation des enseignants du primaire

Luanda — 4.854 enseignants de l'enseignement primaire dans le pays bénéficient, jusqu'en 2023, du Projet de formation des enseignants du primaire (CAPPRI) visant à améliorer la performance, la méthodologie et la qualité du travail en classe.

Les données ont été révélées mercredi à Luanda par la coordinatrice du projet, Leonor Machado.

Le CAPPRI œuvrera au niveau national, à différentes étapes de mise en œuvre, sur trois domaines différents, notamment la lecture, les mathématiques et le sport / l'art et la culture, afin de préparer les enseignants à exercer leurs fonctions d'une manière plus facile, attrayante et innovante.

Pour cette année, a-t-il avancé, seront formés 5.600 enseignants du primaire, au bénéfice de 225.445 élèves.

Avec la mise en œuvre du projet, le secteur de l'éducation va réduire le taux de décrochage, améliorer l'intégration des élèves en difficulté, la performance des enseignants, la méthodologie d'enseignement et susciter le goût de l'apprentissage chez les apprenants.

À l'occasion, la ministre de l'Éducation, Cândida Teixeira, a dit que c'était l'éducation qui donne corps et construit les bases principales de développement d'une société et son influence se reflète directement dans les indicateurs sociaux, en mettant un pays émergent dans la voie de développement.

Cândida Teixeira a souligné que l'enseignant en tant que professionnel qui sait planifier, ordonner le contenu, utiliser les méthodes et techniques d'enseignement les plus efficaces devrait être un exemple de dévouement, d'aide et de sagesse.

La ministre a conclu que l'attention de l'Exécutif était centrée sur l'éducation de base, avec une action nationale, mais à différents stades de mise en œuvre.

La mise en œuvre du projet est estimée à 219 millions de kwanzas.