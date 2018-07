Angola: Les universités devraient développer des activités de recherche sur le patrimoine national

Luanda — La secrétaire d'Etat à la Culture, Maria da Piedade de Jésus, a demandé mercredi, à Lubango (Huila), l'intervention des universités en tant que centres de recherche d'excellence dans le processus de récupération, maintenance et planification des projets de recherche scientifique pour approfondir les connaissances sur le patrimoine historique et culturel angolais.

La responsable intervenait à la cérémonie d'ouverture de la XXVIIIe réunion de l'Association des universités de langue portugaise, sous la devise « Patrimoine historique de l'espace lusophone, la science, l'art et la culture », promu par l'Université Mandume ya Ndemufayo.

Selon elle, la rencontre vise à tirer parti de l'expérience de recherche des établissements d'enseignement supérieur pour atteindre l'objectif susmentionné avec succès.

Maria da Piedade Jésus a réaffirmé l'engagement du ministère de la Culture à protéger et promouvoir le patrimoine culturel, car il sera poursuivi le processus d'inventaire et de classification, la mobilisation des ressources financières pour leur récupération, entretien et préparation de recherches scientifiques pour approfondir la connaissance à leur sujet.

Le Programme de développement national (PDN) 2018-2022, pour le secteur de la culture, a-t-elle avancé, prévoit un ensemble d'actions qui contribueront à la protection et promotion du patrimoine.

La responsable a cité comme exemple l'achèvement de la construction et la mise en marche du nouveau bâtiment des Archives nationales de l'Angola, la construction de la Bibliothèque nationale, de trois bibliothèques provinciales et la construction de trois musées.

En ce qui concerne la situation linguistique actuelle de l'Angola, Maria da Piedade de Jesus a déclaré qu'elle se caractérise par la coexistence entre la langue portugaise et les langues angolaises d'origine africaine.

"Le programme du gouvernement angolais favorise le plurilinguisme et promeut le développement équilibré des langues portugaises et angolaises, vecteurs d'expression, de développement, d'éducation, de formation et d'information", a-t-elle assuré.

Le gouvernement angolais défend la formulation de politiques linguistiques qui tiennent compte de la complémentarité inéluctable entre les différentes langues maternelles de l'Angola.

Au cours de l'événement, des thèmes liés au patrimoine historique, scientifique, linguistique, culturel et artistique des pays lusophones seront abordés.