Tunisie: Anis Boujelbène intronisé

La reprise du travail au niveau de la préparation de l'avant-saison est déjà annoncée. En même temps et sans tarder, on cherche actuellement à renforcer l'effectif qui paraît faible par rapport à la saison écoulée. Les éléments cités jusque-là sont le gardien Wassim Karoui ainsi que Mohamed Ben Tarcha, Mondher Guesmi, Marwan Hamdoun et Bilel Ben Messaoud.

Finalement, le choix s'est porté sur Anis Boujelbène et l'affaire a été vite conclue. Le staff technique de l'USBG est à présent au complet avec Mohamed Néji, en tant qu'adjoint, Ali Meftahi, entraîneur des gardiens et Lotfi Rjili, préparateur physique.

