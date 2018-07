Congo-Kinshasa/Algérie: Ligue des Champions / Pamphile Mihayo - Le Mouloudia « nous a compliqué la tâche »

Le TP Mazembe, chez lui, a beaucoup souffert pour venir à bout du Mouloudia d'Alger pour le compte de la 3ème journée de la phase des poules de la Ligue des Champions d'Afrique. Il n'a trouvé l'ouverture qu'en toute fin de rencontre par l'attaquant Meschak Elia que l'Afrique avait découvert lors du CHAN 2016 où il avait remporté le titre de meilleur joueur et de meilleur buteur.

Pour sa part, l'entraîneur du TP Mazembe avoue que la mission a été très compliquée. «Je savais dès le début que le match allait être très difficile pour nous face à une bonne équipe du Mouloudia. Ils nous ont compliqué la tâche pendant tout le match. Cependant, on était bien en place et on a réussi à marquer le but vers la fin du match. C'est pour ça que j'ai dit aux fans d'être patients avec nous. C'est ce qui nous a permis de glaner les trois points. A un certain moment, c'était vraiment très compliqué et on a douté mais, heureusement, on a fait la différence.»

Une victoire qui permet à Mazembe de garder la tête de ce groupe de la Ligue des Champions après trois journées avec 9 points, suivi de Mouloudia Club d'Alger (4 points). Le TP Mazembe est donc bien lancé pour prétendre disputer une énième demi-finale d'une compétition africaine interclubs. Mais en attendant, il va falloir s'appliquer lors de la manche retour de cette phase des poules.