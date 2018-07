Tunisie: Revoilà Rhim...

Une préparation poussée...

Rhim, qui a eu un premier contact, lundi après-midi, avec tous les joueurs dans la salle de conférences du complexe Ben Jannet, a déjà entamé son travail le jour même avec la totalité de l'effectif de la saison écoulée à l'exception du gardien de but Bdiri transféré à l'ESS pour une durée de quatre saisons.

Volet préparation, un premier rassemblement d'une semaine sera effectué à Monastir et réservé essentiellement à la préparation physique à raison de deux séances par jour, une le matin, l'autre tard l'après-midi à cause de la chaleur. Cette préparation maison sera suivie d'un stage bloqué de dix jours à Aïn Draham ou Hammam Bourguiba et au cours duquel le volet physique sera de mise pour parfaire l'endurance chez les joueurs.

De retour à Monastir, Rhim passera à l'étape suivante avec, au menu, l'approche technico-tactique visant à peaufiner davantage les automatismes. Cette étape sera ponctuée de quelques tests pour voir à l'œuvre la progression du groupe avant les trois coups le 19 août, où l'USM offrira l'hospitalité lors de la journée inaugurale au ST sur la pelouse fétiche de Ben-Jannet...

Volet joueurs, Rhim aura à sa disposition la totalité de l'effectif qu'il connaît très bien, puisqu'il a travaillé avec lors de la saison 2016-2017, couronnée par un retour parmi l'élite. Cependant, Kabbou, Messaïdi et Mechmoum entre autres, et qui ont été l'objet de toutes les convoitises au début du mercato d'été, seront usémistes puisqu'ils ont été interdits de transfert par le comité sortant et provisoire malgré les offres alléchantes de certains clubs, à l'instar de l'ESS, du CA ou du CSS. Donc, Rhim qui choisira plus tard le reste de son staff technique entamera son travail avec un groupe riche et varié, en attendant de le renforcer avec deux ou trois joueurs dans des postes bien ciblés notamment la défense et l'attaque...