Tunisie: Ne pas en faire un feuilleton estival !

De toutes les façons, la seule partie perdante d'un bras de fer qu'aurait engagé l'une ou l'autre des deux parties aurait été l'équipe nationale. Son prochain engagement se situe en septembre. Autant dire demain et il faudrait éviter de mettre en scène un nouveau et interminable feuilleton qui servirait de pâture, d'os à ronger pour l'opinion publique : la désignation rapide du nouveau sélectionneur. D'ailleurs, les choses sont bien engagées au niveau des priorités. Le bureau fédéral a demandé à une commission dont fait partie le DTN de proposer des noms.

A ce propos, la fonction de cette DTN est à redéfinir dans l'intérêt du football national (à ce propos il suffirait d'appliquer la réglementation en vigueur et de laisser les coudées franches au technicien choisi).Rien qu'en voyant ce que fait un DTN en handball, le sport collectif le plus représentatif du pays et l'envergure de celui qui est censé concevoir la politique du football, on devrait se rendre compte que les choses ne tournent pas rond.

Il ne s'agit pas de nom, mais de moyens dont dispose une direction qui est censée être la cheville ouvrière d'un sport.

En fin de compte, le «rapport» aurait dû être déjà prêt et les suggestions et recommandations déjà proposées au bureau fédéral. Chez nous, c'est le contraire qui se passe, parce que le BF accapare tout et tout doit passer par lui.

Cahier des charges

Dans le choix du successeur, on doit respecter une recommandation que l'on fait à chaque fois de manière quelque peu maladroite: il ne faudrait pas que l'heureux élu coûte cher et soit au-dessus des moyens de la FTF. C'est assurément clair depuis le début, mais on «n'achète pas un technicien» comme un stock de pommes de terre. A moins que c'est de cette façon que l'on voit les choses. En ce qui concerne Sabri Lamouchi dont le nom revient à l'avant-scène, c'est un entraîneur qui a un contrat avec Rennes où il se plaît et où il a fait de bonnes choses.

Pourquoi y revenir alors que le rachat de son contrat ou de l'indemnisation de son employeur actuel coûterait les yeux de la tête ? Il est aussi question de l'établissement du bilan de ce Mondial. Mais aucun mot sur ce qu'on se propose de faire en ce qui concerne les dispositions à prendre pour mettre à niveau le football national. On a estimé qu'il fallait s'y prendre pour améliorer l'arbitrage, sans dire de quelle manière.

Nous le savions. Une fois les envolées lyriques terminées, on replonge dans le quotidien. Les coupes africaines des clubs amorcées, on prendra rendez-vous pour la fin de la prochaine CAN ou du prochain Mondial, pour soulever de nouveau ce problème fondamental. Si nous sommes qualifiés.

Discours pédagogique

Il aurait été convenable, ne serait-ce que par respect pour cette opinion publique déçue, pour ne pas dire dupée, de répondre par un discours pédagogique, un simple signe leur signifiant que le message est passé et qu'on l'a bien compris.

L'équipe nationale c'est certes important, mais le devenir du football, complètement déconnecté de la réalité et qui perd du terrain par rapport à ses concurrents direct, est aussi important.

Ainsi Maâloul parti, on devrait faire vite. Il ne devrait pas être question de « suggérer » des noms, mais de procéder par rapide élimination : ceux qui ont déjà eu leur chance devraient laisser la place à d'autres. Une nouvelle génération d'entraîneurs est en place. Ils sont jeunes mais disposent de réelles compétences et ils l'ont démontré au service des clubs et non pas en parcourant les plateaux de télévision. De toutes les manières, on ne peut se permettre d'aller chercher quelqu'un qui s'est éloigné du milieu, qui s'est converti en... consultant, pour lui demander de reprendre les rênes et de redescendre sur le terrain.

Les choses semblent pourtant claires, à moins de vouloir couper les cheveux en quatre et de les compliquer tout en perdant un temps précieux : la sélection nationale a besoin d'un homme qui connaît sur le bout des doigts le football tunisien et africain, qui a une forte personnalité et qui a fait ses preuves.

Pas du genre qui, pour se donner de la bouteille avoue par exemple en toute naïveté et comme pour impressionner ceux qui l'écoutent, qu'ils « ne lisent pas les journaux » et qu'ils ne prennent pas en considération sur ce qu'on dit sur la scène sportive. Histoire de reconnaître qu'ils sont coupés de Dieu et du monde. Nous préférons ces fortes personnalités qui s'imposent et imposent, qui en un mot savent ce qu'ils veulent.

Il n'est certes pas facile de travailler avec eux mais... de ces hommes qui n'hésitent pas à faire le dos rond, rien que pour rester en place, l'équipe de Tunisie n'en a plus besoin.

Tourner la page

Il faudrait faire vite pour que les choses se mettent en place le plus rapidement possible. Après la déconvenue du Mondial, il ne sera pas facile de remobiliser les troupes. Il y a des joueurs qui sont complètement dégoûtés à la suite des injustices vécues.

Ces joueurs nous en avons besoin. Il est nécessaire qu'ils rejoignent les rangs, non pas par obligation, mais animés de la volonté de servir et de se dévouer. Ils ont besoin d'un discours complètement différent, dénué de démagogie et d'arrière-pensées. Ils doivent être convaincus qu'ils viennent en équipe nationale pour la renforcer et pour donner le meilleur d'eux-mêmes et non pas pour renvoyer un de ces jours l'ascenseur et obéir à des consignes bien déterminées. Les langues qui se délient révèlent cette ambiance malsaine que craignent surtout les clubs dont les joueurs deviennent des proies exposées aux multiples tentations.

Pour ces raisons et pour bien d'autres, le départ du sélectionneur, espéré par une opinion publique exaspérée et mortifiée d'avoir été piégée, est une façon de tourner cette page sans plus de dégâts et pour repartir sur de nouvelles bases.