Tunisie: Aymen Mathlouthi va signer au CA

Prévus à Hammam Bourguiba, les deux stages se dérouleront du 15 au 22 juillet pour le premier et du 30 juillet au 5 août pour le second.

Kouchi, 23 ans, évoluait à l'ASAC Concorde de Nouakchott et a porté le maillot de la sélection mauritanienne (les Mourabitounes), pendant quatre ans. Durant le mercato estival, le ST a également, fait signer le défenseur Houssem Bnina, le latéral droit Fayçal Mannai et l'arrière-gauche Khalil Henid et renouvelé le contrat du gardien Oussama Amdouni jusqu'en 2020. Deux stages d'avant-saison sont au programme pour les protégés de Mohamed Mkacher.

Mais Khazri avait un avion à prendre pour Bastia où il passe ses vacances. Il n'a donc pas pu attendre que le contrat soit modifié pour le parapher. Cela ne remet pas en cause l'opération et une source proche du dossier a dit que le transfert est « bouclé à 90% ».

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.