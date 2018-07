Afrique: Le Monde ne suffit pas !

A ce moment précis, il ne restait qu'une bonne vingtaine de minutes quand Deschamps sort de sa boîte et invite les siens a faire le reste. Ce 15 juillet est donc devenu un jour sacré pour les Bleus. Il sera aujourd'hui connu comme celui où les Tricolores sont revenus sur le toit du monde et où cette génération a embrassé l'éternité. Une finale du Mondial, c'est le « Far West » ! Un soleil de plomb, une explosion après l'attente, un moment pour séparer l'éternité de l'oubli !

Et il fallait forcément avoir des nerfs d'acier pour la remporter, cette Coupe ! Car plus de quatre jours que tout ça infuse, que les acteurs viennent raconter au monde leurs souvenirs de 1998, comme si, entre-temps, 2006 n'avait jamais existé! Bref, la rupture avec le passé devait être consommée. Comme des chasseurs de primes, les Bleus ont observé leur proie. A l'affût, ils ont bondi sur le « gibier » comme des carnassiers ! Face à une Croatie dont on ne connaissait rien de la fraîcheur physique après trois prolongations dévorées aux tripes, et des Bleus qui sont montés en puissance au fur et à mesure que la compétition avance, tout était de l'ordre du possible. Oui, cette finale a été disputée, physionomie du match oblige. Ce fut une bataille rangée, une vraie.

Les Croates ont commencé par se jeter à la gorge de l'équipe de France, dégainant un pressing millimétré via leur football impeccable, et envoyant sur la table leurs tripes ! Ça aurait pu être payant car le Croatie est une vaillante équipe.

Casse-tête technologique !

Deux plans de jeu similaires, des intentions claires de part et d'autre. La rencontre aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Volet stratégie d'entame de match, la France a érigé son

4-2-3-1 habituel avec Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kanté, Mbappé, Griezmann, Matuidi et Giroud.

Idem pour la Croatie qui a proposé un 4-2-3-1 plutôt porté vers l'avant. Le onze croate avait ainsi fière allure avec les Subašić, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinić, Brozović, Rakitić, Rebić, Modrić, Perišić et Mandžukić. Dès le coup d'envoi, rapidement, Didier Deschamps s'est retrouvé sans lumière au milieu avec N'Golo Kanté qui s'est laissé happer par la triplette Rakitić-Modrić-Brozović.

Et alors ? Les Bleus savent attendre et se sortir des cordes.

Une première fois quand Griezmann s'en va gratter un coup franc côté droit. Et une seconde avant la pause, au bout d'un « casse-tête technologique » qui aura vu Ivan Perišić être jugé coupable d'une main après un coup de crâne de Blaise Matuidi sur corner, et à Antoine Griezmann d'inscrire son troisième but de la compétition !

« Hugo Boss » !

C'était dur à avaler pour les Croates qui ont réussi à toucher la « mâchoire tricolore » dix minutes plus tôt grâce au même Perišić, venu pousser Kanté à une faute devant la surface bleue, et terminer la prise dans la foulée, se jouant à l'arrivée de nouveau du milieu de Chelsea. Tout ça était mérité et un nul au moment de compter les points à la pause n'avait rien d'un scandale.

Alors, comme si les sifflets de l'armada croate n'étaient pas assez bruyants, le ciel s'en est mêlé ! Un ciel maussade car les Bleus enchaînent les sorties de balle suicidaires. Noir même car la Croatie aurait également pu choper un penalty pour une faute de Pogba sur Mandžukić. Gris enfin car Deschamps lui-même sent que la tournure de la chose est étrange ! Puis, alors qu'Hugo Lloris sauve la patrie en cassant une flèche tirée par Rebić, la riposte des Bleus ne se fait pas attendre.

Deschamps sort N'Golo Kanté et avance son pion Nzonzi sur le damier. Réponse immédiate sur le terrain. Mbappé s'allume en profondeur, trouve Griezmann en retrait et Paul Pogba fonce pour faire sauter la porte en deux temps !

Pas le temps de dire « ouf » et voilà que Kylian Mbappé enfonce le clou d'une frappe à l'entrée de la surface. La messe était dite car ce mode opératoire est assumé depuis les huitièmes de finale pour ces Bleus-là. Oui, ces Tricolores sont froids et ils s'en sortiront ainsi, point barre ! Cependant, cette fois-ci, ils se sont quand même relâchés parfois, laissant cette finale se relancer quelque peu après la réduction du score croate ! Ce faisant, la fin approchait à grands pas. Lors du temps additionnel, la piste était forcément dégagée pour les Bleus. Au final, la France est championne du monde au bout de la finale la plus prolifique depuis 1966. Immense !