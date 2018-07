Algérie: Coupe de la CAF / Thierry Froger - «A l'USMA, lorsqu'on est engagé dans une compétition, on doit la gagner »

L'USM Alger affronte ce mercredi, l'équipe rwandaise de Rayon Sports, au stade régional Nyamirambo de Kigali pour le compte de la 3e journée de la phase des poules de la Coupe de la CAF. L'USMA cherche à arracher un bon résultat de ce déplacement périlleux pour conforter sa position de leader dans ce groupe.

Le coach usmiste affirme que ses joueurs sont prêts mais surtout motivés pour s'adjuger les précieux trois points afin de consolider leur place en tête du groupe D.

«On s'est bien préparés pendant l'intersaison. On a effectué trois stages dans lesquels les joueurs ont beaucoup bossé. Malgré les problèmes qu'on a rencontrés, on a souvent essayé de trouver les solutions ; je crois que mes joueurs sont prêts pour la rencontre d'aujourd'hui. Ils sont conscients de la responsabilité qui les attend et sont motivés pour réaliser une bonne opération à Kigali. On est ici pour gagner, même si on réalise le nul ça serait un résultat probant, mais si on perd, on doit tirer les enseignements de notre défaite. C'est un match important, certes, mais pas décisif car il restera encore trois journées à jouer de cette phase des poules de la coupe de la CAF. J'espère qu'on montrera un bon visage aujourd'hui et qu'on procurera de la joie à nos supporters qui attendent beaucoup de nous», dira-t-il d'emblée. Et d'ajouter : «Franchement, je n'ai pas une grande idée sur cette équipe du Rayon Sports. Je sais que les Rwandais seront doublement motivés puisqu'ils joueront à la maison, mais ce qui m'importe beaucoup, c'est bien évidemment mon équipe. On doit livrer une grosse prestation pour revenir de Kigali avec les précieux trois points, » a déclaré Thierry Froger dans des propos relayés par competition.dz.

Poursuivant sa déclaration, le technicien français s'est montré ambitieux d'atteindre le principal objectif du club, celui de remporter la Coupe de la CAF. «A l'USMA, lorsqu'on est engagé dans une compétition, on doit la gagner. Il y aura, certes, des équipes plus fortes dans cette épreuve continentale mais on se battra pour brandir le trophée africain à la fin du parcours», dira-t-il.

La victoire est l'objectif commun aux deux équipes aujourd'hui. Un succès pour l'USMA, leader du groupe et c'est la porte des quarts de finale de la Coupe de la CAF qui s'ouvrira. Quant à Rayon Sports, une victoire est synonyme de garder ses chances intactes. Pour les Usmistes la tâche s'annonce quelque peu difficile avec les trois avantages des locaux: les conditions climatiques, le terrain et le public.