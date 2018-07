Tunisie: Cap sur Oman

Les coéquipiers de Mohamed Hédi Gaâloul auront à affronter au stade des demi-finales de cette épreuve, dotée d'une prime bien considérable pour son vainqueur, l'équipe égyptienne le dimanche 22 juillet. Le vainqueur accèdera en finale pour affronter l'équipe qui aurait remporté l'autre demi-finale opposant Ennasr d'Oman à El Gharrafa de Qatar. Celle-ci sera jouée le mercredi 25 juillet.

Le défi est grand et la prime qui lui est allouée est bien envoûtante, ce qui explique l'importance que l'entraîneur hollandais du CSS, Rund Krol, a accordé à cette prestation quoiqu'à consonance amicale, mais qui constitue à vrai dire un test grandeur nature avant l'entrée en lice à la compétition panarabe des clubs, prévue le vendredi 10 août à Ibril, contre l'équipe irakienne du pétrole, puis le 19 août contre le CAB à Bizerte pour le compte du match d'ouverture de la nouvelle saison en Tunisie.

Amalgame jeunes et moins jeunes

Krol a retenu pour ce second stage qui aura lieu à Oman l'ensemble de l'effectif actuellement à sa disposition en vue de consolider les potentialités intrinsèques de chacun des éléments qui le compose tout en peaufinant les automatismes collectifs de l'équipe rentrante.

Celle-ci aura assurément un nouveau look après les départs de la majorité des éléments qui composaient l'équipe première au cours du précédent exercice. On en cite plus particulièrement Rami Jridi, Mahmoud Ben Salah, Karim Aouadhi, Maher Hannachi et Waliou N'doye auxquels sont venus s'ajouter Houssem Dagdoug et Mourad Hedhli actuellement indisponibles pour des raisons de santé. Les deux viennent de contracter une fracture qui va les contraindre au repos pour un mois environ. Les joueurs retenus, dans leur majorité issus des catégories des jeunes, sont les suivants : Mohamed Hédi Gaâloul, Sabri Ben Hassine et Aymen Dahmen (gardiens de but).

Héni Amamou, Nessim Hnid... Hamza Mathlouthi, Eshraf Zouaghi, Nour Ezamen Zamouri, Mourad Ben Younès, Ahmed Ammar et Walid Karoui (défenseurs).

Kingsley Sokary, Mohamed Ali Trabelsi, Serge Aka, Malek Menif, Jassem Hamdouni, Houssem Ben Ali, Aymen Harzi, Chris Kouabou, (joueurs de milieu).

Alaâ Marzoughui, Firas Chaouat, Houssem Louati et Fahmi Kacem (avants).

La délégation sfaxienne qui prendra cet après-midi l'avion pour l'Emirat sera présidée par le vice-président, Naceur N'jah, et comprendra aussi les deux staffs technique et médical, lesquels seront rejoints en fin de semaine par le président du club, Moncef Khemakhem.

Dans l'expectative

Concernant le dossier afférent au départ de l'international du club, Yacine Meriah, l'offre que vient de présenter le club grec, Olympiacos, pour s'approprier ses services n'a pas été finalement retenue. Le joueur demeure pour le moment en instance, en attendant une offre beaucoup plus consistante.