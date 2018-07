Tunisie: Une fin de saison houleuse ?

Deux ou trois matches «faciles» à domicile et puis des adversaires qui ne pensent qu'à se maintenir (et ne se présentent pas au top de la forme au début de la saison). En même temps, les adversaires directs à ce club ou ces clubs qu'on veut privilégier se rencontrent au début ou ont des matches difficiles.

Résultat, l'écart se creuse dans les 5 ou 6 premières journées et il sera difficile de rattraper l'écart par la suite, étant donné que celui qui commence mieux et creuse l'écart a quelque chose de plus. Le calendrier 2018/2019 ? Pour l'EST et le CA, les 5 premières journées sont négociables avec pour les deux clubs tunisois deux déplacements à Sfax. Pour l'ESS, ce calendrier est favorable puisqu'elle joue les deux premiers matches à Sousse contre la JSK et l'USBG.

Les Etoilés ne jouent aucun favori et enchaîneront 8 journées contre des clubs du milieu qui ont l'habitude de jouer pour le maintien. Les choses sérieuses et les confrontations directes avec les favoris ou les concurrents directs commencent à partir de la 9e journée. C'est clair que le début de saison et, précisément, ces 8 journées vont dire si l'ESS de Chiheb Ellili sera en mesure ou non de jouer pour le titre de champion.

Quant au CSS, il aura deux matches-clés à jouer à Sfax devant deux adversaires de grand calibre : l'EST puis le CA (4e et 5e journées). Krol et ses joueurs savent très bien que deux victoires de suite contre ce duo veut dire jouer pour le titre et réussir parfaitement le début de la saison. Auront-ils les moyens de le faire ?

Les «big matches» vers la fin

Ce calendrier offre une originalité : les matches entre le trio EST-CA-ESS se dérouleront à partir de la 9e journée : EST-ESS à la 9e journée, le derby EST-CA à la 11e et puis CA-ESS à la 13e. Cela veut dire que chacun de ce trio va essayer de capitaliser le maximum de points avant ces confrontations qui devraient peser lourd dans la balance. Un titre peut se jouer alors dans ces «big matches» avec, à la dernière journée, un certain ESS-CA qui peut trancher la question du titre. Et même si les choses auraient été terminées avant cette date, le derby et le classique EST-ESS pourraient décider de celui qui va remporter le titre, une chose est sûre: le championnat va être agité et intense à partir de la 9e journée avec confrontations directes entre favoris.

Pour le bas du tableau, les confrontations directes entre les menacés dans la dernière et avant-dernière journée vont un peu diminuer par rapport à la dernière saison. On peut même deviner, à partir de ce qu'on voit actuellement dans certains clubs, qui va lutter pour le maintien. Une remarque à faire : celui qui commence mal la saison et cumule des défaites ne devra pas paniquer. La dernière saison, l'USBG, l'ESZ et le COM ont été distancés après 6 ou 7 journées, mais ont pu revenir et colmater leur retard. Ça s'est joué dans les 5 dernières journées. Le mercato d'hiver, la reprise de forme et beaucoup d'autres choses agissent en faveur de ces clubs !

Quelque chose va changer ?

Un calendrier, qu'il favorise ou pas des clubs, ne décide pas seul de l'identité d'un champion. La régularité, la solidité défensive, le début de la saison, la qualité des joueurs et le long souffle aident un club à barrer la route aux autres.

Qui va gagner le titre? C'est une question parmi d'autres qu'on devrait se poser. Le plus important est de savoir si le championnat 2018/2019 va être de meilleure qualité, s'il va offrir plus de révélations qu'avant, et si ça va être un championnat plus calme et moins violent que la saison dernière.

En effet, notre compétition a perdu beaucoup de sa crédibilité avec ces interminables scènes de violence et de gabegie sur les différents stades. Ajoutez à cela le jeu malsain de coulisses et ces arbitres passifs ou mal intentionnés qui ont faussé plusieurs résultats. Après cette petite Coupe du monde et cette énorme déception, on va retrouver notre championnat avec tous ses défauts et ses non-sens. Moche, faible, violent, il est ce qu'il est. Ça reste le premier produit de notre football et ça reste la compétition la plus médiatisée et la plus populaire. Une saison qui s'annonce chargée et qui ne va pas aider les équipes qui n'ont pas un effectif étoffé et un long souffle.