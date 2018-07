Algérie/Congo-Kinshasa: Ligue des Champions / Casoni - « La chance nous a tourné le dos et nous a joué un mauvais tour »

Le Mouloudia d'Alger s'est incliné par le plus petit des écarts face au TP Mazembe (1-0), mardi à Lubumbashi (RD Congo), pour le compte de la 3e journée (groupe B) de la Ligue des Champions d'Afrique. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Elia Meschack à la 88e minute de jeu. Le jeune attaquant de 21 ans a réussi à prendre de vitesse la défense mouloudéenne pour aller offrir à son équipe une précieuse victoire.

«Je suis très déçu du résultat et frustré pour mes joueurs. Malgré le fait que je sois satisfait de la production de mon équipe. Un match nul aurait été plus équitable. En première mi-temps, c'était équilibré mais durant la seconde, on était bien meilleurs. La preuve, on a eu 5 occasions nettes de marquer. La chance nous a tourné le dos et nous a joué un mauvais tour. Eux, ils ont eu une seule occasion et ils l'ont mise dedans sur un fait de jeu, à savoir un carton jaune sur notre gardien qui fait une mauvaise relance et qui amène le but. C'est dommage, on n'a pas été récompensés des efforts fournis. On a manqué d'efficacité, » a confié Bernard Casoni le coach du Mouloudia d'Alger.

A l'issue de cette défaite, la première dans cette Ligue des Champions, le MC Alger est resté provisoirement à la 2e place de la poule B avec 4 points. Pour sa part, le TP Mazembe a pris le large en tête du classement (9 pts). Lors de sa prochaine sortie, le MC Alger tentera de prendre sa revanche face à ce même adversaire. La confrontation aura lieu le 28 juillet prochain au stade du 5 Juillet (Alger).