Tunisie: Ahmed Akaïchi attend son visa !

Slimène Kchok veut quitter le CA

La relation entre le Club Africain et son défenseur Slimène Kchok ne s'améliore pas. Le joueur a encore une fois demandé à partir et ne veut plus faire partie de l'effectif clubiste. Kchok, qui a perdu sa place de titulaire, ne veut plus se contenter d'un rôle de remplaçant.

Jalel Kadri, nouvel entraîneur de l'Emirates Club

L'entraîneur tunisien Jalel Kadri s'est engagé avec le club émirati Emirates Club. Rappelons que Jalel Kadri a eu des expériences avec le CAB et la JSK lors de la saison 2017-2018.

Nicholas Opoku, c'est fini !

Le Club Africain a fini par céder son défenseur ghanéen Nicholas Opoku au club italien de l'Udinese. Ce départ était attendu depuis plusieurs semaines, car le joueur avait indiqué sa volonté d'aller évoluer dans un grand championnat européen. Le Club Africain récoltera de ce transfert un montant de près de 2,5 millions de dinars.

Lotfi Rhim aux commandes des Bleus

L'Union Sportive Monastirienne a décidé de faire confiance à Lotfi Rhim pour conduire l'équipe première la saison prochaine.

Lotfi Rhim sera assisté par l'ancien joueur usémiste Salah Mzali.

Cette décision a été prise par la nouvelle direction, chargée de gérer les affaires de l'Union Sportive Monastirienne durant cette période de transition. Il est à rappeler que l'équipe n'a plus de comité directeur à la suite de la démission d'Ahmed Belli et l'annulation de la tenue de deux assemblées générales électives en raison de l'absence de candidatures pour la présidence.

Non-lieu pour Aymen Ben Amor

La cour d'appel de Sidi Bouzid a émis un non-lieu en faveur de l'ancien joueur de l'Espérance Sportive de Tunis Aymen Ben Amor après sa condamnation à six mois de prison, en plus de l'annulation de l'amende imposée par le tribunal de première instance de Sidi Bouzid. Notons que le comité directeur de l'OSB a porté plainte en 2017 contre Aymen Ben Amor à cause de l'encaissement d'un chèque d'un montant de 20.000 dinars.

AG de la FTF : le TAS se dessaisit du dossier

Le TAS ne statuera pas sur l'annulation des travaux de l'AG de la FTF. Le Tribunal administratif a annoncé qu'il ne statuera pas sur l'annulation des travaux de la dernière assemblée générale de la Fédération tunisienne de football. Le TAS a estimé qu'il n'est pas compétent pour examiner ce litige. Rappelons que le Tribunal administratif a été saisi par Grombalia Sport, l'Avenir Sportif de La Soukra et le Futsal Club Hammam Sousse.

Rafik Tlili à la tête de l'USM

A la suite d'un deuxième report de l'assemblée générale élective pour l'élection d'un nouveau comité directeur, l'Union Sportive Monastirienne devrait être conduite par une direction provisoire.

Ce comité directeur serait présidé par Rafik Tlili qui sera assisté par Riadh Bhouri et Amir Hizem. Ces trois membres seront chargés de lancer la préparation de la saison prochaine et de l'organisation d'une assemblée générale élective.

Abdennour s'incline en amical avec Marseille

Aymen Abdennour a récemment disputé un deuxième match de préparation avec l'Olympique de Marseille. Les Marseillais ont été battus par l'AS Saint-Etienne sur le score d'un but à zéro. Aymen Abdennour a disputé la première mi-temps de cette rencontre avant d'être remplacé en début de seconde.

CA-Valence en amical

Le Club Africain croisera le fer avec le Valence CF en fin de mois.

Le match amical est prévu pour le samedi 28 juillet à 19h30 au Stade de Radès.

Trois tests pour le club de Bab Jedid

Le Club Africain a programmé durant les prochains jours trois rencontres amicales de préparation. Les clubs choisis pour croiser le fer avec le CA sont l'ES Khemir, Al Sailiya (Qatar) et Difaâ Riadhi Baladiat Tadjenanet (Algérie).