Afrique de l'Est: Reprise historique de la liaison aérienne Ethiopie-Erythrée

Et pour sceller leur réconciliation, les deux pays devront à présent s'attaquer à des chantiers bien plus complexes. Comme celui de la réouverture des ports érythréens à l'Ethiopie ou de la démarcation de leur frontière commune.

En raison de la forte demande, un deuxième avion a décollé d'Addis-Abeba vers Asmara dans la journée. La reprise du trafic aérien entre l'Ethiopie et l'Erythrée intervient quelques jours seulement après la réouverture des liaisons téléphoniques entre les deux pays. Et la réouverture de l'ambassade d'Erythrée en Ethiopie.

Emotion partagée par le directeur général de l'Ethiopian Airlines, Tewolde Gebre Mariam. « Ce jour représente un événement historique dans l'histoire de l'Ethiopie et de l'Erythrée », a-t-il commenté. Et pour marquer le coup, sa compagnie a servi du champagne à tous les passagers de ce vol hautement symbolique. Des roses leur ont également été distribuées.

Cela ne s'était pas produit depuis 20 ans. Ce mercredi matin, 18 juillet, un avion commercial a décollé d'Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, vers Asmara, la capitale érythréenne. La reprise du trafic aérien entre les deux Etats marque un pas de plus dans la réconciliation historique entre les deux Etats. Réconciliation engagée début juillet, avec la signature d'une déclaration conjointe de paix et de coopération.

