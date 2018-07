Afrique du Nord: Mehdi Mostefa - L'Algérien est de retour en France

Formé à Dijon et à l'AS Monaco, le milieu défensif, qui peut également jouer au poste d'arrière droit, compte près de 400 matchs en professionnel au Nîmes Olympique, à l'AC Ajaccio, au FC Lorient ou encore au SC Bastia. Entre 2010 et 2014, il a également été sélectionné à plusieurs reprises en sélection algérienne, avec qui il a notamment disputé la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en 2013 et la Coupe du monde en 2014. Une compétition que Mehdi Mostefa a vécu dans la peau d'un titulaire jusqu'à cette cruelle défaite (2-1) face à l'Allemagne en huitièmes de finale.

Mehdi Mostefa est de retour en France. Après une saison seulement en Chypre, l'ancien international Algérien fait son retour en dans l'Hexagone où il a signé un contrat avec Béziers en Ligue 2, selon L'Equipe. Le milieu Algérien qui était aussi annoncé proche de Panionios et du championnat Grec a décidé donc de revenir en France et de signer avec le promu Béziers.

