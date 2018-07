Comores: Rafidine Abdullah - Le Comorien signe à Waasland-Beveren (D1 belge)

L'ancien protégé de Didier Deschamps était en recherche d'un club. A 24 ans, après avoir passé 2 saisons en Liga 2 avec le FC Cadix, il avait besoin d'un nouveau défi. Ce contrat de 2 ans lui permettra de mettre en avant ses qualités dans un club plus prestigieux et plus compétitif... Rafidine Abdullah est un produit de l'Olympique Marseille où il a effectué ses débuts en équipe première sous la houlette de Didier Deschamps. Il apparaîtra 23 fois sous le maillot de l'OM avant de poursuivre sa route à Lorient. Il peinera cependant à s'imposer, le poussant à partir pour rejoindre la 2ème division espagnole à Cadix. Après avoir joué plus de 70 rencontres avec le club espagnol, le jeune joueur s'en ira donc pour la Belgique. Le club de Waasland-Beveren était à la recherche d'un milieu de terrain pour remplacer le départ de Victorien Angban. Ils ont finalement choisi un milieu solide physiquement et techniquement. International dans les sélections de jeunes en France, il portera le numéro 24 au Freethiel.

