Ile Maurice: Saisies de 21 balles lors d'un vol - Un agent de l'aéroport de Perth révoqué

Développement dans l'enquête ouverte après que 21 balles ont été saisies sur un Sud-africain âgé d'une cinquantaine d'années, dimanche. Ce dernier voyageait à bord d'un vol d'Air Mauritius en provenance de Perth. Dans son édition d'hier, mardi 17 juillet, le journal West Australian a indiqué qu'un agent qui travaille à l'aéroport de Perth a été démis de ses fonctions.

Toujours selon journal en ligne, le suspect a déclaré, dans sa déposition à la police, avoir acheté les balles retrouvées sur lui en Australie. «Perth Airport responded immediately to a report that a passenger boarded Air Mauritius flight MK441 with ammunition by launching an urgent investigation of this matter and directing that a security officer undertaking screening duties at the time be stood down an airport», peut-on lire.

Le pot aux roses a été découvert lorsqu'une balle a été retrouvée sur le plancher en classe affaires trois heures après le décollage. Les 20 cartouches restantes ont été retrouvées dans les bagages à main du passager à son atterrissage. Ce dernier devait se rendre en Afrique du Sud en transitant par Maurice. Il a été arrêté par la Criminal Investigation Division de l'aéroport de Plaisance.

De son côté, l'aéroport de Perth a confirmé que la sécurité aérienne et maritime de même que l'Agence France-Presse ont été alertées qu'il y a eu violation de sécurité dans cette affaire.