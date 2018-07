Sénégal: PCCI molesté de ses gros clients, Wari, Sonatel et Canal probablement bientôt

Une source autorisée a révélé à Confidentiel Afrique, que l'arrivée à Dakar, de la société marocaine spécialisée dans l'out-sourcing, Intelcia, va bousculer les codes de l'écosystème sur la place dakaroise, en pleine croissance. Plusieurs entreprises se sont créées pour Way To Call, Call Me et l'incubateur d'Expresso, qui a pris ses quartiers au Point E. Confidentiel Afrique a appris qu'avec ce départ des contrats de services de Wari, Sonatel, la plateforme PCCI subit une saignée financière estimée à des centaines de millions de FCFA.

Ce qui risquerait fort à faire vaciller le navire PCCI. Une information non encore confirmée par nos sources. C'est une probabilité. Que reproche-t-on à PCCI ? Rien n'a filtré dans les couloirs de PCCI. Mais des sources bien connectées, révèlent à Confidentiel Afrique, que ces sociétés ont répertorié quelques dysfonctionnements de la part de PCCI et ont transmis à l'autorité.

Ça commence à broyer du noir chez PCCI. Si ça se savait que l'entreprise de services d'appels, PCCI, une référence dans le secteur, il y a plusieurs années, entretenait de temps en temps des rapports conflictuels avec une frange importante du personnel (opérateurs de services), mais au point d'en perdre ses plus gros clients qui y avaient domicilié une grande partie de leurs services via la plateforme PCCI, devient une affaire sérieuse.

