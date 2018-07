Congo-Kinshasa: Mandela Day - La classe politique appelée à suivre l'exemple de Madiba

L'AS Vita Club (RDC) et l'ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) se sont respectivement inclinées face à… Plus »

Pour Jean-Félix Mununu, licencié en relations Internationales, les dirigeants doivent organiser des élections libres, démocratiques et transparentes, comme ce fut le cas en Afrique du Sud en 1994. Pour Jordan Mutombo, les protagonistes politiques de la Majorité et de l'Opposition, toutes tendances confondues, devront adopter les idéaux de Nelson Mandela, si et seulement si, ils aiment réellement la RD Congo. « Nous voulons que le pays aille de l'avant, regarder juste ce que Mandela a réalisé dans son pays, il a rassemblé la population, il a instauré l'égalité, la justice et la démocratie, nous volons que le Congo devienne comme cela », a insisté Jordan Mutombo.

C'est pourquoi, à l'occasion de son anniversaire de naissance, la Fondation Nelson Mandela dédie ladite journée à la lutte contre la pauvreté en reconnaissance du dévouement de Nelson Mandela dans cette lutte pour obtenir la justice sociale pour tous. Sur ce, l'héritage de " Madiba" envers les générations présentes et futures rappelle que chacun à son niveau peut agir et inspirer le changement autour de lui.

A tout dire, le monde ne peut se passer de cette icône internationale dont la renommée n'est plus à démontrer près de cinq ans après sa disparition. En effet, l'année 2018 marque le centenaire de la naissance de Nelson Mandela, une occasion de revenir sur sa vie et son héritage, ainsi de suivre son appel à faire du monde un meilleur endroit.

Icône en faveur des droits humains, l'égalité et la démocratie, le monde a célébré « Mandela day », hier mercredi 18 juillet 2018. En République Démocratique du Congo, à Kinshasa tout particulièrement, au regard de la crise politique, économique, sociale et électorale actuelle, d'aucuns appellent la classe politique à suivre l'exemple de Nelson Mandela, en vue de promouvoir la paix sur toute l'étendue du pays.

