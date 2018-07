Togo: Tongmei Laboratoire, une société écran qui inonde les marchés togolais et de la sous-région de faux médicaments ?

En tout cas un petit tour sur le site de cette société permet de légitimer ces inquiétudes quant on sait que tous les produits cités comme produits par ce laboratoires sont des plus prisés par ces populations. Il s'agit entre autres des Solutés (Ringer Lactate TM 500ml INJ, Serum Glucose 5% TM 500ml INJ, Serum Glucose 10% TM 500ml INJ), des Aantiparasitaires (Albendazole TM 400mg CP, Metronidazole TM 250mg 500mg CP, Tinidazole TM 500mg CP, Metronidazole TM 500mg/100ml INJ), des Vitamines (Vitamine B Complexe TM 2ml INJ, Vitamine B12 TM 1mg/2ml INJ, Vitamine C TM 500mg/2ml INJ), des Anti Anémiques (ACIDE FOLIQUE TM 5mg CP, Fumarate Ferreux TM 200mg CP, Fumarate Ferreux+Acide Folique TM 200mg+0.25mg CP), des Anti paludiques (Artemether+Lumefantrine TM 20mg+120mg CP, Artemether + Lumefantrine TM Dispersible 80mg + 480mg CP, ARTOME Artemether + Lumefantrine 180mg+1080mg (Poudre Granulée pour Suspension Buvable), Artemether TM 80mg/1ml INJ, Quinine Dihydrochloride TM 600mg/2ml INJ), des Antibiotiques (Amoxicilline TM 500mg CP, Ciprofloxacine TM 250mg 500mg CP, Cotrimoxazole TM 400mg+80mg CP, Norfloxacine TM 400mg CP, Ofloxacine TM 200mg CP, Ampicilline TM 1g INJ, Ceftriaxone Sodique TM 1g INJ, Gentamycine TM 80mg/2ml INJ, Ciprofloxacine TM 200mg/100ml INJ, Gentamicine TM 0.3% 5ml Collyre), des Anti Hypertenseurs (Captopril TM 25mg CP, Nifedipine LP TM 20mg CP, Amlotome 5mg Amlodipine Bésylate CP), des Anti Inflammatoires (Diclofenac Sodium TM 50mg CP, Ibuprofene TM 400mg CP), des Anti Diabétique (Glibenclamide TM 5mg CP) et des Antalgiques /Antipyrétiques (Paracetamol TM 500mg CP).

Selon les dires de ce magistrat béninois, « Tongmei Laboratoire basé au Togo reconnue et enregistrée légalement auprès des autorités togolaises comme fabricant de produits pharmaceutiques reconnus serait un laboratoire écran dont les produits proviendraient de la Chine ». Aussi, indiquait-il que « Tongmei Laboratoire a donc été sanctionné par les autorités béninoises comme une société de trafic de faux médicaments ». Des allégations qui depuis qu'elles sont tenues font grandir les inquiétudes au sein de la population, vu que les produits pharmaceutiques sortis des locaux de ce laboratoire inondent les marchés togolais mais aussi de cinq autres pays de l'Afrique de l'Ouest à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger.

