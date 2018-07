Cote d'Ivoire: Ouattara - Bédié vers la rupture ?

analyse

L'assemblée générale constitutive du RHDP, le parti unifié tant voulu par le président Alassane Ouattara s'est tenue sans Henri Konan Bédié du PDCI. Guillaume Soro, le président du parlement, est l'autre absent de taille

L'union s'était pourtant scellée après le premier tour de la présidentielle en 2010 pour faire face à l'ex président Laurent Gbagbo et elle s'est renforcée au lendemain de la crise post-électorale de la même année.

Mais aujourd'hui, rien ne va presque plus entre les deux hommes. Dans un communiqué publié vendredi dernier, le PDCI a déclaré ne pas être concerné par l'assemblée Générale constitutive du RHDP et a invité ses militants à ne pas s'associer à cet événement et de ne pas y participer.

Division au PDCI

Malgré l'injonction de Bédié, tous les 12 ministres et 3 présidents d'institutions du PDCI étaient aux côtés d'Alassane Ouattara. Parmi eux, Kobenan Kouassi Adjoumani qui mène la fronde au sein du plus vieux parti de côte d'ivoire, le PDCI.

"Nous devons être ensemble, c'est quand on est ensemble que la Côte d'ivoire respire mieux. Et je crois qu'il n'y a pas de raisons à être disloquer au moment où nous sommes bien partis pour gagner", a déclaré Kobenan Kouassi Adjoumani.

Au cours de la rencontre, Alassane Ouattara a essayé de rassurer ses militants qu'il fera tout pour rassembler tous les enfants d'Houphouët Boigny pour que la Côte d'Ivoire continue dans la stabilité. Et d'ajouter. "Nous devons travailler, le président Bédié et moi, la main dans la main pour transférer le pouvoir à une nouvelle génération."

De nouvelles alliances en vue

L'absence officielle du PDCI à l'assemblée générale constitutive du parti unifié, confirme qu'Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ne sont plus sur la même longueur d'onde. Le politologue Geoffroy Kouao explique que si cette atmosphère surchauffée entre le PDCI et son allié du RDR se poursuit, cela serait une aubaine pour la naissance d'une nouvelle alliance dans le paysage politique ivoirien.

"Ce à quoi il faut s'attendre c'est une nouvelle alliance entre le PDCI et un certain nombre de partis ou de courants de gauche et de centre gauche. Je pense qu'une alliance entre le FPI, monsieur Soro et le PDCI-RDA est fort plausible", a estimé politologue Geoffroy Kouao.

De son côté, le journaliste chroniqueur André Silver Konan pense que le refus du PDCI d'aller au parti unifié pourrait être à son avantage : "Ce parti gagne beaucoup parce qu'il se présente aujourd'hui comme une force crédible d'opposition qui a osé dire non au projet politique majeur d'Alassane Ouattara, c'est-à-dire le parti unifié. De ce fait, dans le cadre des positionnements pour l'alternance en 2020, le PDCI peut se targuer d'avoir mené l'opposition face à Ouattara."

Pour aller plus vite, l'assemblée générale constitutive a décidé que les textes fondateurs du RHDP soient déposés dès ce mardi au ministère de l'Intérieur, dernière étape de la constitution du parti unifié.