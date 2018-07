Angola: Le pays accueille le XIIIème Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CPLP

L'île de Sal (Des envoyés spéciaux) - La République d'Angola accueillera en 2020, le XIIIème Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

La décision a été prise au XIIème Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de la CPLP, qui se déroule depuis mardi dans l'île capverdienne de Sal, avec la présence du Président de l'Angola, João Lourenço.

Lors de la réunion de Luanda, l'Angola devrait assumer la présidence tournante de l'organisation pour un mandat de deux ans.

Le XIIème sommet, qui s'est terminé mercredi, s'est tenu sous la devise "Culture, Personnes et Océans". La rencontre s'est penchée sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace lusophone, le renforcement de la coopération économique entre les Etats membres, la facilitation du commerce et la protection des investissements, en évitant la double imposition.

La CPLP est une organisation internationale composée de pays lusophones, à savoir l'Angola, le Brésil, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, le Mozambique, le Portugal, Sao Tomé-et-Principe et le Timor oriental, dont le but est d'approfondir l'amitié mutuelle et la coopération entre les membres.

L'organisation a été créée le 17 juillet 1996.