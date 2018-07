Afrique: Nelson Mandela, une icône pour la jeunesse africaine

"Son impartialité, sa recherche de l'égalité et de la justice sont autant d'éléments fondamentaux qui guident ma vision du monde aujourd'hui. D'ailleurs l'existence de l'Association Cœur d'enfant dont je suis cofondatrice est ma manière de ne pas rester indifférente aux inégalités qui caractérisent notre société, et de lutter pour le respect des droits en particulier ceux des enfants." Pour Pamela Geutcheu, Nelson Mandela devrait être une "source d'inspiration" pour la communauté.

Il lance l'aile armée de l'ANC suite à une condamnation du parti en 1961, et en tant que commandant en chef il mène des attaques contre les institutions étatiques. Il est condamné à la prison à vie en 1964 et détenu sur l'ilot-bagne de Robben Island au large du Cap.

Pour la huitième année consécutive, on célèbre ce 18 juillet la journée Internationale Nelson Mandela. Une journée décrétée par l'UNESCO en novembre 2009 pour rendre hommage au militant anti-apartheid et premier président noir d'Afrique du Sud, Nelson Mandela, décédé en 2013.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.