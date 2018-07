Burkina Faso: Exécution de marchés publics - COGEA International, la meilleure entreprise

Le prix de la meilleure entreprise en matière de passation et d'exécution de marchés publics a été décerné à l'entreprise de Commerce général et aménagement (COGEA International SARL), le 14 juillet 2018 à Bobo-Dioulasso lors de la première édition de la nuit de la commande publique. Le premier responsable de l'entreprise lauréate revient ici sur ce qui a prévalu à cette distinction.

L'entreprise de Commerce général et aménagement (COGEA International SARL), est le grand lauréat du prix d'excellence en matière de passation et d'exécution de marchés publics au Burkina Faso.

Le prix a été remis à cette entreprise, œuvrant dans le domaine du Bâtiment et travaux publics (BTP), de l'énergie et de l'équipement, par l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), le 14 juillet 2018, à Bobo-Dioulasso.

Cette distinction entre dans le cadre des premières journées de la commande publique, organisées par l'ARCOP qui récompense les meilleures entreprises et autorités contractantes des marchés publics.

Pour le Président-directeur général (P-DG) de COGEA International SARL, Lamine Yaoliré, le mérite de son entreprise réside dans le respect de ses obligations contractuelles, en termes de délai d'exécution et de qualité de ses prestations.

Pour cet économiste-gestionnaire, formé à l'Université de Ouagadougou, la capacité de COGEA à soumissionner pour beaucoup de marchés a également joué en sa faveur dans cette distinction du régulateur burkinabè de la commande publique.

La qualité des hommes, le secret du succès

Toutes les performances de l'entreprise lauréate, à en croire son premier responsable, tiennent à la qualité de sa ressource humaine dans ses différents champs d'intervention.

«Que ce soit dans le domaine de la construction, des routes, de l'énergie ou de l'équipement, nous avons au sein de notre équipe, des ingénieurs compétents et expérimentés, organisés en pools spécialisés et qui sont capables de proposer des plans d'exécution et de les suivre facilement», a fait savoir le jeune entrepreneur de 41 ans.

Outre la réalisation des pistes rurales, la construction des centres de santé et l'électrification des zones rurales au Burkina Faso, le sérieux dans le travail a déjà valu à COGEA, lancée en 2006, des marchés de travaux publics hors du pays des Hommes intègres. «Au Mali, nous avons réalisé des champs solaires et électrifié des centres de santé et des villages.

Au Niger, nous avons réalisé des AEPS (adduction d'eau potable simplifiée) pour des écoles», a indiqué le patron de la meilleure entreprise 2018 de l'ARCOP. Mais l'entreprise COGEA, avec ses 41 agents permanents et la cinquantaine de travailleurs non permanents, n'exécute pas ses marchés sans difficultés.

La principale contrainte est liée à l'accès au financement pour réaliser à bonne date les travaux. C'est pourquoi le P-DG a lancé un appel aux banques pour qu'elles mettent en place des produits financiers adaptés à la nature des activités des entreprises.

En tout état de cause, c'est avec un sentiment de fierté et du devoir de maintenir le cap de l'excellence que le PDG de COGEA International SARL a reçu cette distinction de l'ARCOP. «Ce prix nous met en confiance, nous oblige à nous mettre au travail et nous doter davantage de compétences pour relever les défis. Le pays est à construire ; si nous ne le faisons pas, ce sont des entreprises étrangères qui viendront le faire à notre place», a conclu M. Yaoliré.