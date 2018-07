Burkina Faso: UPC - Le congrès du divorce ?

C'est en principe demain 20 juillet 2018, que l'Union pour le progrès et le changement (UPC) démarre son deuxième congrès ordinaire de l'année, pour trois jours de conclave dans la capitale burkinabè. Cette grand-messe du parti du « lion » qui prépare déjà les élections de 2020, est celui de tous les défis, à commencer par la réorganisation de ses organes dirigeants.

A coup sûr, le renouvellement des Bureau politique national (BPN), Secrétariat exécutif national (SEN) et représentations régionales, provinciales et même de la diaspora de l'UPC, sera profond.

Et pour cause, le 6 octobre 2017, treize (13) députés du parti du chef de file de l'opposition politique ont démissionné du groupe parlementaire UPC pour créer le leur l'« UPC-Renouveau démocratique ».

Si jusque-là, le divorce n'est pas officiellement consommé entre les députés démissionnaires et leur parti, il est évident que la scission est profonde et même très profonde. Tout porte à croire que la sentence de cette séparation tombera au soir du prochain congrès du parti de Zéphirin Diabré.

En effet, le « départ » des 13 démissionnaires avait donné lieu à une passe d'arme d'une rare violence entre eux et les cadres « loyalistes » du parti et les militants qui, des quatre coins du pays, ont bruyamment manifesté pour exiger que les « traitres » rendent au parti ses mandats.

« Ces camarades ne sont plus en phase avec les populations qui les ont mandatés, avec le parti dont ils portent les couleurs. Mais pour ne pas perdre leurs avantages, émoluments, voitures de fonction, missions grassement payées, privilèges divers, ils veulent nous divertir en disant qu'ils sont du parti », avait même soutenu Jean Léonard Bouda, porte-parole des militants.

C'est donc dire qu'au regard de leurs positions stratégiques dans toutes les régions du pays et surtout de leur poids dans ces régions, Zéphirin Diabré ne peut pas prendre le risque de garder Daouda Simboro et « sa bande » dans les instances dirigeantes de l'UPC, au risque de constater à l'aube des prochaines élections, des postes vides qu'il faut impérativement combler pour éviter d'aller aux élections avec de sérieux handicaps dans certaines provinces.

Il faudra donc s'attendre à ce que Jean Célestin Zouré, élu du Boulgou perde son poste de 5e vice-président, chargé des affaires juridiques et institutionnelles dans le SEN de l'UPC, tout comme Lona Charles Ouattara (Léraba), secrétaire national chargé de la défense et de la sécurité.

En plus des postes que certains de ces 13 députés occupent dans le Bureau politique national (BPN), l'UPC se passera également de tous ceux qui sont proches d'eux, jusque dans les régions et les provinces.

Pour un « loup » politique comme Zeph, il serait donc naïf de faire confiance encore en eux, surtout qu'on attribue à certains dont Elisée Kiemdé, déjà exclu de l'UPC, l'intention de créer un parti politique et même à eux tous, d'être trempés dans un complot avec des responsables du MPP.

« Le dernier mot revient aux militants », avait confié Zéphirin Diabré et ce 2e congrès ordinaire de l'UPC qui réunira selon ses premiers responsables, plus de 5 000 militants qui viendront des quatre vents du pays et de 15 pays de la diaspora, est donc l'occasion idéale pour eux de décider si les 13 députés peuvent rester ou doivent être « chassés ».

A notre sens, la 2e hypothèse est la plus plausible et le congrès de ce weekend devra entériner le divorce entre l'UPC et ses députés « démissionnaires » parce que 2020, c'est maintenant.