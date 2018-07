Togo: Latta Gnama-Kpandé Adzaré, adversaires en politique, partenaires en Football

Comme le monde est drôlement petit et à la fois grand au Togo. C'est en tout cas la preuve que vient de donner samedi dernier le Congrès électif du club de football de 2ème division, Kakadl de Défalé.

Alors que sur le plan sociopolitique, les deux hommes, Latta Gnama, élu président de ce club, et Raphaël Kpandé-Adzaré, élu Premier Vice-président du même club de Défalé n'accepteront en aucun moment un rapprochement de par leurs positions et leurs fréquentations, au plan sportif, sont condamnés à collaborer et ceci pour la bonne marche d'un club.

En tout cas, comme on le sait, le désormais président de Kakadl de Défalé fut ancien ministre de la sécurité de Faure Gnassingbé et est actuellement le Directeur général de la SALT (Société aéroportuaire de Lomé Tokoin) et Directeur général de l'ANAC (Agence Nationale de l'Aviation Civile), et est bien connu comme étant un des proches collaborateurs du président togolais Faure Gnassingbé.

Ce qui n'est pas le cas de celui qui sera son Premier vice-président à la tête du club de Défalé. Avocat de son état et ancien président de la LTDH (Ligue Togolaise des Droits de l'Homme), et actuel second porte-parole du Front Citoyen Togo Debout (FCTD), Me Raphaël Kpandé-Adzaré est plus connu très critique envers le Chef de l'Etat togolais Faure Gnassingbé, dont il réclame même le départ du pouvoir au plus tard en 2020, ou aussitôt après le retour à la Constitution de 1992.

Même si d'aucuns nous dirons que le football n'est pas la politique, il y a à se poser des questions sur comment sera la collaboration au sein de ce bureau exécutif surtout que certains éléments nous donnent à confirmer que c'est un bureau composé de gens à forte coloration politique UNIR.

Seule la suite nous situera... En tout cas, nous à Telegramme228,le moindre mal que l'on puisse souhaiter à cette équipe, c'est que l'intérêt sportif prime sur les considérations politiques pour le grand bonheur des joueurs et aussi des natifs de Défalé qui ne se voient qu'à travers cette équipe de football.

En attendant, voici la composition du nouveau bureau exécutif de Kakadl de Défalé...