Congo-Kinshasa: Kabila devant le Parlement congolais pour un discours très attendu

Dans la majorité présidentielle, certains prédisent une amnistie présidentielle pour les détenus politiques et pour tous les opposants qui se trouvent à l'étranger. Reste désormais à voir ce que dira et fera le chef de l'Etat.

Or jusque-là, l'accord négocié sous la médiation des évêques catholiques a eu du mal à être appliqué tel quel. L'opposition dénonce les révisions unilatérales de certains points de l'accord et la politique du débauchage qui consiste à intégrer certains opposants, dont l'actuel Premier ministre, dans un Front commun pour le Congo.

Ce jeudi après-midi, le président Joseph Kabila est appelé à rassurer l'opinion nationale et la communauté internationale sur sa volonté de respecter l'Accord du 31 décembre et la Constitution, et à s'engager à céder son fauteuil après les élections du 23 décembre prochain.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.