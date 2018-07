Burkina Faso: Championnat de la ligue du Centre de karaté - Les clubs prêts pour la compétition nationale

Chez les -47kg, Sadiatou Nan de Kyoken Karaté a battu Roxane Solène Kiemdé de l'école de la Paix. Axel Korsaga de l'Izi a dominé Samira Kabré de Planète Académie chez les -54kg. Chez les plus de 54kg, Yasmine Zaongo de l'AS SONABEL a été plus forte contre Ida Sawadogo de Planète Académie.

En cadet, les meilleurs ont été Samuel Sanou de Benkadi et Axel Korsaga de l'Izi. Chez les juniors c'est Allan Sanou et sa sœur Subiane qui ont surclassé Dakupa, leurs adversaires. En finale combat minime, Faiçal Sibalo de l'Avenir a battu Jérémie Ouédraogo de Ebenezer chez les garçons.

Ces athlètes ont concouru en kata et en combat. En kata individuel, Alexandre Kaboré de Aurore et Alosha Sawadogo ont été les champions en pupille. Chez les benjamins, Ali Balima du club Espoir et Yasmine Sawadogo de Dakupa ont été les meilleurs. Faiçal Sibalo du club Avenir et Christelle Maré de Dakupa se sont imposés en minime.

Selon Hassad Sorgho, président de la ligue du Centre, il y avait environ 110 karatékas issus de 18 clubs à prendre part au championnat régional cette année. La compétition a concerné les deux sexes dans les catégories poussin, pupille, minime, cadette, junior, et senior et en fonction du poids.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.