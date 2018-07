Burkina Faso: Journée mondiale de la population - Sensibilisation sur le dividende démographique

« A cela s'ajoutent beaucoup de défis qu'il faut relever, notamment les mariages précoces et les problèmes socioculturels », a-t-elle relevé. A entendre Mme Muhura, le choix de l'Université de Ouagadougou pour abriter la conférence n'est pas anodin. « C'est pour permettre de toucher le maximum de jeunes, en ce sens qu'ils sont les plus concernés », a-t-elle justifié.

«Le dividende démographique : concept, bilan et perspectives », et «La planification familiale : état des lieux et perspectives ». La directrice de l'équipe santé de United states agency international development (USAID), Bijou Muhura, compte accompagner le gouvernement à atteindre cette transition démographique qui ne peut se faire sans éducation, automatisation de la femme et sans une planification familiale.

Et pour y parvenir, a-t-il poursuivi, il y a un élément capital à prendre en compte, c'est-à-dire, la transition démographique qui est le passage des taux de natalité et de mortalité élevés à un taux faible. M. Daboné a ajouté que pour assurer cette transition, cela nécessite la restructuration de la population par âge.

La forte croissance démographique constitue un handicap au développement économique et social des pays africains. C'est pourquoi la Direction générale de l'économie et de la planification (DGEP) a voulu, à travers une conférence publique, attirer l'attention de l'opinion sur les enjeux liés à cette situation.

La Direction générale de l'économie et de la planification (DGEP) a animé, à l'occasion de la Journée mondiale de la population (JMP) tenue le 11 juillet 2018, une conférence publique, le mardi 17 juillet 2018 à Ouagadougou. Il s'est agi de sensibiliser les populations au dividende démographique et la planification familiale.

