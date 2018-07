Togo: La coalition commence son programme par la visite des prisonniers

Mercredi 18 juillet, la délégation de la coalition était à la prison civile de Lomé. Selon Me Paul Dodji Apévon, il s'agit d'aller apporter un réconfort à ces personnes : « Il est normal que ceux qui subissent ces affres-là, qui ont été arrêtés parfois injustement, on puisse aller les réconforter et leur donner un peu de courage. Parce que ce sont des dossiers que nous défendons avec beaucoup d'acharnement devant les facilitateurs. La mesure d'apaisement que nous soulevons devant les facilitateurs, notre souhait, c'est que toutes ces personnes-là soient élargies avant qu'on ait la possibilité de discuter librement d'autre chose. »

Cette fois-ci, il n'y aura pas de marches à travers les rues, la coalition a choisi des visites aux personnes arrêtées lors des manifestations et détenues en prison à travers le pays, des réunions publiques, y compris dans les villes de Bafilo, Sokodé et Mango jusque-là interdites de manifestations.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.