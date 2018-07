Togo: Le PDP de Kagbara dément et accuse « des esprits mal intentionnés »

Bassabi Kagbara et les membres du bureau politique de son parti promettent rester « fidèle au respect des principes démocratiques poursuivra son combat pour un véritable changement au Togo » et appelle les hommes de média au « respect des règles les plus élémentaires de leur profession à savoir : la vérification de la crédibilité de toute information avant sa publication ».

Apportant la preuve contraire de ces allégations, le parti indique que « ces informations mensongères contraires à la réalité des faits sont l'œuvre des esprits mal intentionnés, animés d'une volonté manifeste de nuire à l'image du président Bassabi Kagbara » et que « la réaction spontanée des populations qui ont répondu massivement à l'appel du président a créé une peur bleue au sein de ces individus qui n'ont pas hésité à recourir aux mercenaires de la plume pour divulguer de fausses informations visant à semer le trouble dans les esprits et noyer le franc succès de l'étape de Dankpen ».

Selon les termes de ce document signé du premier responsable de ce parti, Bassabi Kagbara, « les populations de Guerin-Kouka ravis de rencontrer le président du parti Bassabi KAGBARA et toute sa délégation leur ont réservé un accueil chaleureux et écouté avec une attention particulière le message du président. Cette rencontre qui constitue la première étape d'une grande tournée organisée par le parti s'est déroulée dans une satisfaction générale ».

