Cote d'Ivoire: Le PDCI dans la crise politique

Le président de la Jeunesse urbaine du PDCI, Valentin Kouassi, appelle donc le leader du parti à préparer ses troupes pour les prochaines échéances électorales : « Nous avons fait le constat de ce que l'alliance RHDP n'existe plus et que le PDCI-RDA doit s'organiser en interne pour avoir ses candidats propres, puisqu'il n'y aura plus de candidatures aux élections locales en RHDP comme convenu. Aussi, nous avons appelé à une réforme de la CEI parce que le groupement RHDP y est représenté. Comme le RHDP n'existe plus, il ne peut plus être représenté dans cette CEI. Cette CEI qui est d'ailleurs décriée dans cette forme actuelle. Nous demandons de façon logique la réforme de la CEI. »

En Côte d'Ivoire, la crise au sein de la coalition au pouvoir continue. Cette fois, c'est la section Jeunesse du parti PDCI-RDA qui s'en mêle. Lors d'une conférence de presse mercredi 18 juillet, le président de cette section a tenu à donner la position de son groupe sur la question du parti unifié RHDP. Il estime que l'alliance avec le parti au pouvoir n'est plus d'actualité, que les cadres du PDCI soutenant la future formation politique doivent être sanctionnés, et appelle donc le chef du parti Henri Konan Bédié à faire cavalier seul.

