Afrique de l'Est: L'Ethiopie et l'Erythrée prennent un nouvel envol

"L'Ethiopie est déjà sur la voie d'une plus grande ouverture de son économie vers le monde extérieur avec aussi la promotion de l'entreprenariat privé à l'interne", explique-t-il. Cependant "pour l'Erythrée, il va falloir encore attendre. Mais dans l'ensemble, ce rapprochement va créer certainement des opportunités pour les deux pays. Il y aura plus de commerce, plus de mobilité, donc plus d'investissements, notamment de la part des acteurs économiques internationaux", estime-t-il.

Mais la réouverture de leurs ambassades respectives est bien le signe qu'Asmara et Addis Abeba ont décidé d'enterrer la hâche de guerre. Cette nouvelle donne dans leur coopération va sans doute avoir un impact économique positif. C'est ce qu'espère en tout cas Christoph Kannengießer, directeur de l'AfriKa Verein, une association d'entreprises allemandes et africaines.

"Nous devons accorder du mérite au Premier ministre Abiy pour la détermination et le courage qu'il a manifestés pour faire la paix. Le chemin a été long pour que cela devienne une réalité", reconnaît Salomon Dersso, membre de la commission de l'Union africaine en charge des droits humains et des peuples.

"Laissez-moi vous exprimer ici ma grande joie et ma fierté. Je suis heureux car j'ai l'opportunité de passer ce jour historique en votre compagnie et de pouvoir aller avec vous à Asmara", a-t-il déclaré.

Encore une journée historique pour l'Ethiopie et l'Erythrée. Après 20 ans de guerre et de séparation des familles, les liaisons aériennes entre les deux pays de la Corne de l'Afrique ont repris ce mercredi.

