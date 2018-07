Cote d'Ivoire: Fimada/Championnat-coupe des "Super Séniors 2018" - 16 clubs pour la succession de Bouaflé Mc

L'AS Vita Club (RDC) et l'ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) se sont respectivement inclinées face à… Plus »

C'est la poule B composée de Mymar, U2M d'Adzopé, Mc Man et le Camas d'Adjamé qui donnera lieu à de chaudes empoignades, tant les équipes se valent. Mymar qui était passé à côté de l'exploit pour sa première participation en 2017 revient avec de solides arguments. Mais pour sortir du groupe B, Tiémoko Goun Henry, Malone Koné et autres Kéi Abdon Jaurès devront être vraiment costauds.

La Solidarité maracana club de Yopougon (Somacy), finaliste malheureuse de l'édition 2017, partage le groupe D avec le Cas Toits-rouges, Amc Korhogo et les Princes de l'Indénié. De l'avis de bon nombre d'inconditionnels de la discipline à la balle de taille N°4, les protégés du Pca Blaise N'Guessan ont bénéficié d'un tirage bien clément qui pourrait leur permettre d'accéder au second tour sans grand heurt.

Les "Buffles de la Marahoué", détenteurs de l'édition 2017, sont logés dans la poule C qu'ils partagent avec M180, Cam Bouaké et Mc Soubré. Trois sérieux candidats au trône qui pourraient contrarier Guéhi Oméga et Bouaflé Mc dans la quête à leur propre succession.

La Fédération ivoirienne de maracana et disciplines associées (Fimada) reprend ses droits. Et ce, à la faveur du championnat-coupe des vétérans 2018, le samedi 28 juillet, à Divo. Ce sont 16 clubs répartis en quatre poules de 4 qui se donneront rendez-vous dans le "Lôh Djiboua" pour cette 8e édition.

