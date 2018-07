Togo: Ayivi Ekuévi livre les secrets de la victoire portuaire

Il n'y a pas que toutes les victoires qui débouchent une joie indescriptible, mais celle étriquée (1-0) d'hier mardi arrachée dans la douleur par l'AS Togo Port face au Mamelodi Sundowns mérite bien une joie et satisfaction surtout quand elle est obtenue après deux défaites de rang dans la phase de poules de la Ligue Africaine des champions.

Et le technicien togolais, Ayivi Ekuévi mesure bien la valeur de cette première victoire, surtout que plusieurs heures plus tôt, une crise des primes au sein de son effectif a failli gâcher la fête.

« D'entrée, nous avons vu les Sud-africains procéder par des passes longues et relançaient le ballon derrière le dos de la défense et voyant déjà leur jeu, j'ai repositionné mes joueurs qui ont fait un pressing haut sur l'adversaire et c'est ce qui nous a valu cette victoire. J'ai vu que les deux équipes ont posé le ballon et ont bien joué », commentait-il au terme de la partie.

Aussi, a poursuivi M. Ekuévi, « vous savez que nous sommes à la 3ème journée de la Ligue des Champions, et que nous avons perdu les deux premiers matchs.

Cet après-midi, nous voulons montrer à tout le monde que le Togolais sait aussi bien joué. Nous avons aussi pris soin de visionner certains matchs de notre adversaire et c'est ce qui nous a permis de bien se comporter ».

Le technicien de l'AS Togo Port ne s'en prive pas de relever certaines lacunes de ses poulains. « Notre équipe est très jeune. Ils ont commencé par jouer le haut niveau cette année.

La plupart du temps le porteur de balle a toujours la tête baissée alors qu'un milieu terrain joue toujours la tête haute et c'est le pied qui entre en contact avec le ballon, avant d'aller en Afrique du Sud, nous allons nous atteler à cela pour que ça ne se répète plus », c'est son avis sur le comportement de certains de ses joueurs mais aussi et surtout il a annoncé le travail qui sera fait avant le match retour en Afrique du Sud le 27 Juillet prochain, comptant pour la 4ème journée de cette phase de poules de la Ligue africaine des champions.

Pour information, la victoire des Portuaires a été possible grâce à un but d'Abel Ayité Kisimbo Hunlédé. Cette victoire permet aux Portuaires de remonter à la 3ème place du groupe C avec 3 pts (-3), alors que le Wydad de Casablanca et Horoya de la Guinée auteurs d'un match nul se partagent toujours les deux premières places avec 5 pts chacun, et que les Sud africains de Mamelodi Sundowns occupent désormais le 4ème rang avec 2 pts (-1).