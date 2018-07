Cote d'Ivoire: Agence Côte d'Ivoire Pme - Vers la création d'une plateforme des PME vertes

L'AS Vita Club (RDC) et l'ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) se sont respectivement inclinées face à… Plus »

L'étude de la cartographie des PME vertes et de leur écosystème, poursuit le communiqué, va donc s'articuler en deux grandes parties : d'une part, l'identification des PME vertes, la présentation du contexte légal et règlementaire, et d'autre part, la définition d'une stratégie de mise en place du cluster des PME vertes et de son plan d'action sur 18 mois, notamment de fin juillet 2018 à décembre 2019.

Au cours de cet atelier, les participants ont convenu de constituer un cluster ou une « plateforme des PME vertes de Côte d'Ivoire », afin de mieux adresser leurs problèmes sectoriels auprès de l'Agence Côte d'Ivoire PME et du ministère de tutelle, le Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME.

