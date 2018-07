Cote d'Ivoire: Patrimoine - L'État cède un ensemble immobilier à plus de 8 milliards de FCFA

L'AS Vita Club (RDC) et l'ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) se sont respectivement inclinées face à… Plus »

Aujourd'hui son patrimoine s'est élargi. Et la Spdc a dans son patrimoine à ce jour le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, Heden Golf Hôtel Abidjan, Ivoire Golf Club, Hôtel de la Paix de Daoukro, Hôtel Hambol de Katiola, Lagoona Tours. Mme Diarrassouba Maférima épouse Ouattara en est l'actuel directeur général. Et M. Zémogo Fofana, le président du Conseil d'administration, indiquent les mêmes sources.

Selon M. Sidi Tiémoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, il s'agit précisément d'un ensemble immobilier appartenant à la Société des palaces de Cocody (Sdpc) sise à Abidjan-Cocody comprenant deux parcelles de terrain et les structures qu'elle supporte qui revient désormais à Sci Ivoire Trade Center.

