Cote d'Ivoire: Forum de l'innovation - Le design pour soutenir l'économie

Les designers du monde, en mars 2019, se donnent rendez-vous à Abidjan. En prélude à cet évènement organisé par "A2 Consulting" en partenariat avec l' "Organisation mondiale du design", Hicham Lahlou, designer international africain d'origine marocaine, a situé, le mercredi 18 juillet, les enjeux de cette grande cérémonie.

Au cours d'un échange avec la presse à Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, il a soutenu que l'objectif de ce forum est de créer et de pérenniser un espace d'inspiration et de mobilisation de la communauté du design et de l'innovation, tout en favorisant les rencontres entre ces derniers et les décideurs économiques, les entrepreneurs.

Le conférencier a fait savoir que ces assises consisteront également à sensibiliser à l'importance du design dans les économies en Afrique et dans le monde. « Nous voulons démontrer comment le design peut se positionner comme levier pour soutenir l'économie, notamment africaine », a-t-il insisté.

Hicham Lahlou a affirmé que la tenue sur les bords de la lagune ébrié de la 6e édition de "l'Organisation mondiale du design" qui sera couplée avec la 2e édition du forum économique "Africa Design" permettra de mettre en lumière les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire, et partant celle de l'Afrique.

Cette cérémonie d'envergure, a-t-il poursuivi, présentera non seulement le territoire ivoirien comme le nouveau hub du design, et de l'innovation, mais montrera comment cet art peut être un levier pour l'économie et la culture pour l'Afrique de l'ouest et du continent.

« Notre objectif est de montrer que le design ne doit pas être cantonner à l'immobilier, mais qu'il peut participer à la consolidation de l"économie d'un pays », a-t-il précisé.