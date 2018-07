Tunisie: Be Tounsi à la conquête de la Médina de Sousse

Pendant tout un mois, jusqu'au 5 août prochain, une boutique éphémère «Glam Tounsi» exposera des produits artisanaux entre bijouterie, maroquinerie, textile, qui allient tradition, créativité et originalité. La présence de ces artisans va permettre, pendant un mois, à l'artisanat tunisien de reprendre ses quartiers et de se réapproprier la Médina de Sousse qui a souffert d'avoir été désertée par les artisans et qui a été envahie par les produits «made in China».

«C'est une occasion d'arpenter les ruelles de la Médina de Sousse et de voir ce qui se fait comme artisanat et d'encourager les artisans qui font de la résistance», a observé, à ce propos, un membre de Be Tounsi sur une chaîne radio.

La tâche de Be tounsi a été de sélectionner quinze artisans et designers qui réalisent des créations artisanales très modernes et très tendance. La plupart de ces artisans vont vendre pour la première fois à Sousse. Djerba est également dans le collimateur de Be Tounsi.