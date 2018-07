Afrique: CAF-C2/Phase des groupes - V.Club tombe devant Aduana Stars au Ghana

Le club kinois se fait rejoindre à la première place du groupe A de la compétition après sa défaite en déplacement pour le compte de la troisième journée. Les deux équipes se retrouveront, le 26 juillet, à Kinshasa pour le compte de la quatrième journée.

L'AS V.Club a courbé l'échine, le 18 juillet, au parc Nana Abyegem d'Aduana, au Ghana, face à Aduana Stars par un but à deux, en match de la troisième journée du groupe A de la 15e Coupe de la Confédération africaine de football.

Le coach Florent Ibenge avait prévenu en conférence d'avant match : « Ce ne sera pas un match facile, parce que j'ai vu comment ils ont joué en Côte d'Ivoire. Je pense que nos adversaires sont très dangereux, ayant mieux joué qu'Asec Mimosas même s'ils ont perdu. Aduana a accroché Raja de Casablanca. Ils ont une bonne mentalité et sont très forts. Ils ont joué jusqu'à la fin et ont égalisé dans les dernières minutes du match ». Ainsi, pour cette rencontre, il avait placé le gardien de but camerounais Nelson Munganga dans les perches et, dans le champ, Djuma Shabani, Ruddy Makwekwe, Bangala Litombo, Mukoko Tonombe, Nelson Munganga Omba, Emmanuel Ndudikama Kila, Fabrice Lwamba, Jean-Marc Makusu Mundele et Jésus Muloko Ducapel.

Les Dauphins Noirs de Kinshasa ont fait un début de match très difficile, encaissant deux buts dans le premier quart d'heure de la partie, à la 3e mn par Bright Adjei et à la 10e par Yahaya. Littéralement réveillés par cette douche froide, les joueurs de Florent Ibenge ont ensuite pris le jeu à leur compte, procédant par des petites passes. Sur une combinaison lors d'une balle arrêtée, le latéral gauche Glody Ngonda Muzinga a, d'une frappe appuyée, réduit l'écart à la 26e mn. À la fin de la première période, le score a été en faveur des locaux.

Au retour des vestiaires, Baoyi Bayombe est monté à la place de Jésus Muloko Ducvapel apparemment touché. Luzolo Sita a pris la place de Jean-Marc Makusu et Mukoko Batezadio a remplacé Ngudikama dans les toutes dernières minutes. Mais tous ces changements n'ont pas impacté sur le score qui n'a plus bougé jusqu'au coup de sifflet final. V.Club tentera de prendre sa revanche lors de la quatrième journée prévue pour le 26 juillet, au stade des Martyrs à Kinshasa, face aux joueurs du coach Keneshi Yatsuhashi qui, grâce à cette victoire, rejoignent V.Club au classement avec quatre points en trois journées. L'on rappelle que V.Club a fait zéro but partout à l'extérieur contre Raja de Casablanca du Maroc en première journée, avant de s'imposer par trois buts à un contre Asec Mimosas de la Côte d'Ivoire lors de la deuxième journée à Kinshasa.