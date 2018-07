Tunisie/Ouganda: Le cœur des hommes !

Face à Kampala City Council d'Ouganda (3-2) en match comptant pour la 3e journée du Groupe A, disputé du côté de Radès. Ce que l'on retient de positif avant tout, c'est cette faculté des «Sang et Or » à se transcender et à forcer son destin quoi qu'il en coûte.

Et c'est ce qui distingue probablement le doyen des clubs tunisiens de ses pairs. Trouver les ressources et puiser dans ses tripes pour « renverser la table » comme on dit et reprendre le contrôle à terme. Ce supplément d'âme joint à des convictions inébranlables n'est pas nouveau chez les « Sang et Or ». Que de fois l'EST a semblé chavirer avant de colmater les brèches et maintenir de nouveau le cap. Ce fut fait encore une fois en cette veillée estivale de mardi avec des buts d'Anis Badri (30'), Saâd Bguir (33') et Bilel Mejri (82') qui a fini par clore le déroulé de la rencontre.

Entre-temps, ou plutôt bien avant, Kampala a tenté un coup de poker en bousculant d'entrée le représentant tunisien.

De l'audace à revendre et aucune appréhension en foulant la pelouse de Radès, l'équipe ougandaise ne s'est pas présentée en victime expiatoire, loin de là. En deux trois mouvements adverses, on a craint le pire pour l'Espérance. (18'), Jackson Nunda ouvre le score. (22'), c'est un but contre son camp qui donne finalement le tournis à l'Espérance. Quel scénario ! Mais quelle réaction d'une EST cueillie à froid? Tout d'abord, avant d'enchaîner, pour revenir à l'avant-match, Chamam ne devait pas prendre part au match. Blessé à l'entraînement, la veille de la rencontre, il devait être remplacé par...Franck Kom, faute d'alternative de métier dans l'axe de la défense! Mais le brave Chamam a vite été remis sur pied.

L'Espérance s'est donc imposée au forceps comme on dit.

Une victoire poussive, mais une victoire précieuse tout de même. Une victoire à l'arraché qui illustre le caractère bien trempé d'une EST impliquée et solidaire même en situation de méforme partielle. L'essentiel est donc atteint avec une seconde victoire de rang après celle acquise face à Township Rollers du Botswana (4-1).

Cueillie à froid

Survolons maintenant le déroulé du match. Malgré un début en

fanfare, tambour battant, l'EST n'a pas trouvé la faille devant un adversaire bien regroupé et hermétique à souhait. Deux occasions nettes à signaler en début de rencontre avec tout d'abord un tir de Anis Badri, intercepté par le portier ougandais.

Puis, une main « innocente » d'un arrière qui a dévié le ballon de sa trajectoire. Kampala City, de son côté, n'est pas resté les bras croisés. Nullement attentistes, les visiteurs ont opté pour l'arme du contre face à une certaine hésitation défensive « sang et or ». Coup sur coup, Jackson Nunda surprend l'arrière-garde de l'EST avant que son coéquipier Shaban Muhamad ne profite d'une bévue de Sameh Derbali pour corser la note. Derbali qui tergiverse et c'est toute la flotte espérantiste qui tangue. En clair, l'adversaire était en passe de précipiter l'EST dans le ravin ! Voilà la situation avant même d'entamer la demi-heure de jeu. Celui qui ne connaît pas l'EST n'aurait pas parié sur un réveil tonitruant des «Sang et Or ».

Des Tunisois qui se métamorphosent quand ils sont dos au mur et bousculés. Bref, l'impossible n'est pas espérantiste !

L'EST hausse donc le ton, impose son rythme et exerce une pression étouffante sur le club ougandais. Le pressing des locaux sera dès la 30' de jeu. Tout d'abord grâce à l'incontournable Anis Badri qui reprend de la tête un centre au deuxième poteau de Youssef Blaïli. Puis, voilà que Saâd Bguir sort de sa boîte et rétablit l'équilibre. L'EST revenait de loin, mais elle n'était pas encore rassasiée.

A l'abordage !

De suite, à la mi-temps, l'adversaire est de nouveau pris à la gorge par une EST qui se montre toutefois maladroite face au but. (49'), le jeune Bilel Mejri cadre son heading, mais le cuir s'écrase sur le poteau! L'EST assiège de nouveau les bases ougandaises sans pour autant conclure. Il faudra attendre la (82') pour finalement tenir un résultat. Bilel Mejri trompe le gardien Charles Lugwago d'un tir tendu et libère l'Espérance. Mission accomplie, mais que ce fut poussif. Grâce à ce succès, l'EST prend les commandes du Groupe A et conforte ses chances de qualification pour les quarts de finale, avec trois longueurs d'avance sur Al Ahly d'Egypte.

Un mot sur l'arbitrage en passant. Au cours de cette rencontre, l'arbitre marocain, Noureddine El Jaâfari, a omis de sanctionner un penalty flagrant en faveur de l'EST en début de rencontre. La main de Dieu peut-être, alors que le cuir allait se loger dans les filets ! Chapitre enseignement majeur du match, en dépit de la réaction d'orgueil d'une EST touchée dans sa fierté à un moment donné, il est clair que le compartiment défensif est à revoir (pour ne pas dire recomposer).

Sans s'avancer jusqu'à dire que c'est le maillon faible du onze « sang et or », l'on peut affirmer que la défense manque d'assurance, de complémentarité et de métier ! A méditer et surtout à corriger en prévision de la rentrée !