Tunisie: Promouvoir la décentralisation en appuyant la société civile

Bien qu'étant différents, entre la création de plateformes interactives, réalisation de vidéos et création d'une radio locale, ces projets convergent vers une même vision : consolider la démocratie locale et encourager la participation citoyenne en rendant compte du rôle crucial des habitants dans leurs régions.

De nombreux supports numériques seront développés pour une plus grande interaction entre citoyens et autorités locales et plus de dix partenaires seront impliqués dans la mise en œuvre des projets.

Ces associations n'ont pas été choisies au hasard. En effet, elles ont répondu à l'appel lancé pour des projets visant la thématique de la décentralisation, et les moyens de la rendre effective pour les habitants des régions, selon des critères bien établis. Ces associations doivent être enregistrées et jouir d'un statut juridique. Une étude de faisabilité des projets qu'elles proposent donne suite à cette sélection. Ces six projets choisis bénéficieront à travers cette convention signée en ce jour, d'un fonds de 60 000 euros. Une somme qui se distingue du 1.5 milliard qu'investit l'Allemagne, en Tunisie et annuellement.

«Démocratie pour tous» n'est pas le seul projet que finance l'ambassade allemande en Tunisie. Bien qu'il soit le premier à être mis en œuvre, il y a également les projets «culture pour tous» et «développement pour tous», qui encouragent la contribution régionale et l'exploitation des potentiels locaux. «Démocratie pour tous, c'est notre premier projet. Les deux autres sont encore en route car nous venons de franchir les premiers pas au mois de juillet. Nous devons maintenant montrer l'effectivité de ces projets et leur rendement, car nous avons des responsabilités envers le gouvernement allemand qui les finance», a-t-il conclu.