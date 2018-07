Tunisie: Que d'enseignements!

Les férus de ce sport d'été, les vacanciers et notamment les touristes en bon nombre qui séjournent dans cette belle ville côtière se sont rassemblés dans une ambiance pleine d'animation, particulièrement lors des derniers tours du tournoi disputés en nocturne pour vibrer sur des duels palpitants.

Une certitude émerge: le choix de désigner les demi-finales et la finale la nuit (20h00 et 22h00) s'est avéré judicieux. Et c'est là où réside la raison de la présence massive du public, contrairement au passé où les tournois se jouaient sous un soleil insupportable et dans une chaleur accablante, chose qui nuit à la qualité du jeu.

La nouvelle initiative, largement appréciée, permet aux qualifiés pour les phases finales du tournoi d'avoir le temps nécessaire pour la récupération après les efforts fournis durant les éliminatoires regroupant les huit paires participantes.

Les composants du carré d'as se sont bien investis et ont séduit tout le monde par un spectacle de haut niveau et attractif. L'équilibre des forces a caractérisé les deux duels et chaque point a été marqué après une grande lutte, tout comme la finale.

Et c'est la paire Wassef Korbi - Adem Ben Houria qui s'est adjugé le trophée et le grand prix du tournoi de Hammamet en battant en finale le duo Bilel Ben Hsine - Seif Lemjid (victorieux du tournoi inaugural tenu à la Goulette) sur le score deux set à zéro, 21-19, 21-18. La troisième place est revenue à la paire Chouaïeb Belhaj Salah- Naceur Arafat en prenant le dessus sur la paire Wael Korbi-Slim Ben Hassen dans une rencontre qui n'a duré qu'un seul set 21-17.

Un tournoi pleinement réussi, en attendant celui de La Marsa dimanche prochain qui promet lui aussi de belles choses.

Une réunion est attendue au cours de cette semaine entre les responsables du circuit et la municipalité de La Marsa avec à sa tête Slim Mehrzi, l'ex-volleyeur international de l'ASM.

Sfax organise le tournoi international de l'amitié

La plage de Chaffar à Sfax abritera les 21 et 22 juillet le tournoi international d'amitié sous l'égide de la Ftvb et en étroite collaboration avec la Ligue du Sud-Centre. Les organisateurs tiendront pour la circonstance ce matin à 11h00 dans la mairie de Sfax un point de presse en présence du représentant du Cnot, Fethi Hchicha, et le président de la Ftvb, Firas Faleh.